Педагоги трёх петербургских школ стали победителями всероссийского конкурса «Учитель будущего»

Итоги всероссийского конкурса «Учитель будущего» подвели в Петербурге. В список победителей попали 30 команд из 19 регионов. Награждение состоялось в Смольном 20 марта.
Среди победителей и учителя с из Петербурга. Лучшими признаны команды 235 школы имени Шостаковича, физико-математического лицея № 366 и школы 347 с углубленным изучением английского языка
«Конкурс «Учитель будущего» дает возможность присоединиться к сообществу профессионалов, способных найти лучшие решения и внедрить инновационные модели преподавания для современных российских школ», — сказала на торжественной церемонии заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Особенность профессионального конкурса «Учитель будущего» не только в том, что педагоги соревнуются в командах, но и в постпроектном сопровождении. По итогам будет сформировано сообщество «учителей будущего». Его члены получат возможность поработать с наставниками из числа популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России, смогут принять участие в образовательных мероприятиях на базе мастерской управления «Сенеж» — образовательного центра АНО «Россия — страна возможностей», а также в ключевых событиях сферы образования.
Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».