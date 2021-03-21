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В Петербурге за сутки 881 заболевший коронавирусом и 37 смертей

Статистика по коронавирусу в Петербурге 21 марта показала 881 заболевшего за сутки и 37 новых смертей. Суммарно в Северной столице теперь 386 980 случаев заболевания COVID-19 и 11 917 смертей от него.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 20 722 человек. Обработано 5297 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

В России выявлено 9 299 новых случаев коронавируса, а всего скончался 371 человек, выздоровели 8 743. В Москве за сутки — 1511 случаев и 50 умерших, в Московской области — 648 и 26, а в Ленинградской — 127 и 10 соответственно.

Новость дополняется.

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