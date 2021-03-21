О пожаре «Фонтанке» сообщили читатели. Расчёты и сотрудников МЧС с лестницами незадолго до десяти часов утра заметили на углу Фурштатской и проспекта Чернышевского, предположив, что помощь спасателей потребовалась дипломатам.
В ГУ МЧС по Петербургу уточнили, что возгорание произошло на проспекте Чернышевского, 17. На первом этаже действительно располагается генконсульство Швейцарии, но пожарные работают на крыше.
«Происходило горение кровельного конька и обрешетки кровли на площади в 20 квадратных метров», — рассказали в ведомстве. Пожар локализован, пострадавших нет.