Фото: Александр Петросян/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Администраторы крупных (и не очень) групп рассказали «Фонтанке» о самых запоминающихся случаях взаимопомощи и об атмосфере в локальных группах.

Марфа Хромова-Борисова, одна из администраторов «Петроградской диаспоры» (9,9 тыс. участников), рассказала «Фонтанке», что их паблик, которому уже более 10 лет, и сегодня активно развивается. «Дух добрососедства витал у нас с самого начала хотя бы потому, что народу было немного, и все более-менее друг друга знали. Вопросы типа «одолжите шуруповерт на вечер» звучали постоянно. По мере того, как количество участников росло, были опасения, что этот дух «сбегать к соседям за солью» останется в прошлом, но на самом деле он только принял более широкий размах», — поделилась она.

Марфа вспомнила два случая из жизни, когда с помощью «Петроградской диаспоры», ей удавалось решать свои личные проблемы. «Несколько лет назад у нас чистили крышу, скидывали с неё снег. Я была на работе, а машина стояла у дома. Мне позвонили, попросили отогнать, а я не могла приехать. В общем, нашлась соседка, Александра, которую я даже не видела никогда. Она и перегнала машину. Мой сын, он на тот момент был подростком, дал ей ключи. Ещё я недавно проколола колесо прямо на площади Льва Толстого. Заехала во двор дома Бенуа и написала в группу что-то вроде: «Как быть? Куда бежать?». Незнакомый мужчина, Дмитрий, пришёл и молча, буквально ни слова ни говоря, поставил мне запаску», — рассказала Марфа. По её словам, запросы в сообществе срабатывают моментально, поскольку там сидит много людей, привыкших помогать друг другу. Основная аудитория «Петроградской диаспоры» — люди 30–40 лет, при этом есть люди и 70–80 лет, что, считает Марфа, сейчас особенно важно, поскольку помогает пенсионерам побороть одиночество.

При этом «Петроградская диаспора» всегда была закрытой. «Чтобы ботов меньше было», — пояснила администратор. Для вступления в паблик нужно ответить на несколько вопросов про Петроградку (вроде «Как при СССР назывался Каменноостровский проспект») и иметь относительно «живой» профиль.

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«Было много и офлайновых традиций, — вспоминает Марфа. — В какой-то момент все захотели встречаться лично — и начали встречаться. Директор кинотеатра «Мираж на Большом» Виктор Рудман и его жена, телеведущая Александр Емельянова, организовали еженедельные кинопросмотры фильмов на языке оригинала. Билет стоил символических денег, и показы пользовались большим успехом, каждый раз был полный зал. Сейчас кинотеатр на реконструкции, очень надеемся, что традиция возобновится».

Среди тенденций последнего времени администратор «Диаспоры» назвала то, что сообщество становится в какой-то степени и площадкой для обмена мнениями. «Поскольку народ прибывает и все очень разные, — рассуждает Марфа, — в комментариях под постами на «острые» темы уже нет былого единодушия. Люди видят, что почти по любому вопросу есть самые разные мнения — будь то современная застройка в исторической среде, парковка машин во дворах или строительство нового храма».

Ксения Годес, одна из администраторов группы жителей Васильевского острова «От стрелки до Гавани» (5,5 тыс. участников), считает, что случаи соседской взаимопомощи в их группе стали уже делом обычным, и что сообщество, безусловно, эффективный и действенный инструмент для решения многих разноплановых вопросов. «Недавно у меня заболели родственники. Я обратилась в группу с просьбой одолжить оксиметр. Откликнулись десятки человек, а прибор был у меня через 20 минут после публикации поста. Вообще, я не помню, чтобы человек, обратившийся в группу за помощью, ее не получил. Люди у нас очень чуткие и все вопросы от элементарных бытовых до общественно-значимых решаются быстро. Мы помогаем друг другу найти нужных специалистов поблизости: врачей, репетиторов, сантехников, электриков. Иногда группа даже помогает продвижению специалистов. На днях появилось объявление об услугах котоняни. Девушка очень трогательно написала о своей любви к кошкам», — рассказала Ксения.

Фото: Скриншот facebook.com Поделиться Поделиться







Также администратор поделилась, что обычно «От стрелки до Гавани» не занимается сбором денег, но бывают исключения: «Всем миром мы помогли нашему малоимущему соседу похоронить любимую жену и поддержали девушку, у которой сгорела квартира. В январе инициативная группа провела две акции, посвященные блокаде Ленинграда. На эти мероприятия не было потрачено ни копейки, так как на любой призыв в сообществе тут же откликались десятки людей. Усилиями соседей был сделан стенд для мемориала на Смоленском лютеранском кладбище, организован транспорт, изготовлен очень качественный информационный баннер, отредактированы тексты и многое многое другое. Я уж не говорю о постоянной помощи с поиском потерявшихся животных и пристройстве осиротевших котиков».

Вера Врубель, администратор «Пяти углов» (6,8 тысяч участников), рассказала «Фонтанке», что в среднем раз в неделю люди выкладывают в сообщество фотографию сбежавшей собаки или кошки, и всё моментально находится. «Наше сообщество — отличный способ, чтобы объединиться, быстро собрать людей в одной точке. Особенно, если у людей в нынешних условиях нет денег на то, чтобы вызвать профессиональную службу. Сейчас в паблике семь тысяч человек, а репосты дают до ста тысяч охватов», — уточнила Вера. Также администратор рассказала, что основное ядро аудитории «Пяти углов» — 35–55 лет. Это взрослые петербуржцы с высшим образованием, проживающие в центре Петербурга. Молодёжи, по её словам, не так много (около 13%). Люди пенсионного возраста также потихоньку выходят в Интернет, подтвердила Вера Врубель. Большинство проблем жителей небольших исторических районов полностью совпадают с тем, что беспокоит горожан на окраинах: потерявшиеся котята, документы и ключи, посоветуйте парикмахера, нужен репетитор для ребенка и т.п. Однако особенности районов отражаются и в их локальных группах. Даже слог обитателя «Петроградской диаспоры» заметно отличается от записей на стене группы «Подслушано на Ладожской|Ржевке» (https://vk.com/rzevka_spb, более 25 тыс. участников).

К примеру, среди последних «живых» выступлений одного из жителей района в группе — жалобы по поводу утраты молодежью высокого искусства теггинга — быстрого нанесения на стенах здания лаконичного граффити в виде стилизованной подписи художника. «Мне реально обидно за то, что эту культуру зафорсили точно так же как скейтбординг, и теперь она полностью угасает из-за вот таких вот [нехороших людей]», — эмоционально и непечатно сетует, видимо, ветеран этого движения на Ржевке. «Накипело уже реально», — резюмирует мастер несколько своих добрых, но также не предназначенных для цитирования в СМИ советов юным последователям. Его можно понять — разрисованные непонятными каракулями входные двери парадных и стены домов есть и на Петроградке, и на Пяти Углах. Однако мало кому из обитателей тех пабликов придет в голову, что печалиться надо не о испачканных исторических пейзажах, а о уходящем в прошлое искусстве. Выставленные на продажу вещи участников ржевской группы кто-то также может найти симптоматичными и даже в чем-то говорящими: сабвуфер в машину (в ответах других пользователей сразу появляются фотосвидетельства наличия в багажниках более крутой техники) или пузырек «жижи» для вейпа (с обязательными обвинениями в низком качестве продаваемого продукта). Есть даже немного подозрительное, хотя и, наверное, нормальное на Ржевке: «Есть у кого-нибудь симка ненужная для связи?!». Впрочем, ищут там и совершенно типичные для любого районного паблика вещи, хотя и со своим колоритом: «Привет, бродяги ОЧЕНЬ важный вопрос может кто знает, где у нас на районе купить качественный вкусный творог? мб свойский привозят куда-то, или магазинный какой-то хороший сырников хочеца» (орфография автора сохранена).

Анастасия Ратникова, администратор «Подслушано на Ладожской Ржевке» рассказывает, что её сообщество, где пользователи обмениваются мнениями и иногда помогают друг другу с решением мелких проблем, развивается за счёт проведения встреч, конкурсов, а также благодаря обсуждению разных ситуаций, связанных с районом — все тоже самое, что и в исторических районах. В паблике, по словам Анастасии, сидят в основном молодые люди, которые не стесняются выражать мысли (хоть и в грубой форме) в интернете. Вместе с тем, они заботливо предупреждают друг друга, когда видят начало массовой эвакуации машин где-то в районе, помогают найти потерянные браслеты из фитнес-центра и, конечно же, как и везде в городе, пристраивают потерявших дом кошек. Администратор другого паблика «ВКонтакте» «Жизнь в Кудрово» Павел Дёмин (почти 70 тыс. участников) рассказал «Фонтанке», что случаев взаимопомощи в его группе также было много. «Самый запоминающийся — пожар в доме на Центральной улице. Тогда серьезно пострадало три квартиры. С помощью нашего сообщества люди активно помогали пострадавшим. Решили вопрос с временным жильем — всех погорельцев пристроили по квартирам. Потом стали собирать вещи (одежду и т.п.) на первое время. Их было так много, что пришлось писать пост, чтобы больше не несли их. После пожара многие кудровчане приходили к погорельцам, помогали разбирать и выносить мусор из квартир. После этого по инициативе подписчиков я открыл сбор средств в группе. Буквально за несколько дней мы собрали полмиллиона рублей, и я перевел их собственникам трёх пострадавших квартир. Этот случай показал, что это не просто средство коммуникации, но и инструмент, способный быстро и эффективно решать проблемы жителей», — поделился Павел. Также администратор «Жизни в Кудрово» назвал своё сообщество открытой площадкой, отражающей жизнь города. «Я стараюсь оперативно писать обо всех событиях, размещенных во внешних источниках, а жители пишут о своих локальных новостях (о ДТП, неработающих светофорах, потерявшихся собаках и т.п.). Мне бы хотелось, чтобы сообщество было более дискуссионным. Например, чтобы наши чиновники или представители управляющих организаций принимали участие в прямом общении с жителями. Но, видимо, время еще не пришло. Для чиновников (с их же слов) «Жизнь в Кудрово» — оппозиционная площадка, а участники группы — диванные эксперты», — рассказал он. Ксения Годес уверена, что районные группы постепенно, но уверенно становятся инструментом самоуправления и влияния. Коллективно выявляются наиболее значимые проблемы, организовываются сборы подписей, инициируются письма в различные инстанции и депутатские запросы, проводятся акции местного масштаба и многое другое. «И, естественно, действие коллективное дает больший эффект, нежели индивидуальное», заключает она. На волну популярности локальных пабликов пытаются заскочить и политики с местными чиновниками, насоздававшие за последнее время несметное количество групп с типовыми названиями и публикуемым под копирку контентом: фото с видами района, посты типа «Этот день в истории», поздравления милых дам с 8 Марта и отчетами о деятельности главы. Зачастую в этих группах подписчиков ненамного меньше, чем в «живых» сообществах, однако вовлеченность в виде лайков, комментариев и попыток сообщить о какой-то местной проблеме у них минимальная. Однако и у них бывают истории успеха. Администратор паблика «Бабушки Петергофа» Юрий Мережко (3,9 тыс. участников) создавал его в 2019 году, когда выдвигался в муниципальные депутаты. «У меня были далеко идущие планы по использованию группы: о себе заявить, рассказать какие-то вещи», — поделился он. Юрий считает, что районные сообщества — не только место взаимопомощи, но и площадка для обсуждения животрепещущих тем. По его наблюдениям, люди чаще реагируют на негатив, но уже то, что они делятся мнениями, каким-то образом отражает «среднюю температуру по больнице». Создаваемая как политический проект группа сумела в итоге собрать довольно большое число местных жителей, которым теперь также удается сообща решать мелкие бытовые проблемы соседей.

Некоторые локальные паблики со временем начинают позиционировать себя как СМИ: у них появляется собственный сайт с регистрацией в Роскомнадзоре. Основатель «Новостей Купчино» (75 тысяч подписчиков) рассказал «Фонтанке», что его группа, которая уже представляет собой почти полноценное медиа, больше ориентирована на решение проблем, актуальных для многих, а не конкретных людей. Однако, когда паблики начинают производить собственный контент, появляются дополнительные расходы. В «Новостях Купчино» сотни размещенных рекламных объявлений, стоимость которых четко прописана: от 250 до 5000 рублей за публикацию в зависимости от размера и темы. «Есть много городских сообществ, которые в первую очередь ориентированы на зарабатывание денег. У них это получается лучше, чем у нас», — поделился Владимир, уточнив, что деньги, которые «Новости Купчино» получают от рекламы, часто приходится тратить на журналистскую работу для сайта. Маргарита Алеева для «Фонтанка.ру»