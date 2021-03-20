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Светлана Кузнецова не смогла пробиться в финал St. Petersburg Ladies Trophy 2021

Определились все финалисты теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy 2021 в шестой день соревнований основной сетки 20 марта.

В первом матче дня Маргарита Гаспарян (Россия, №126) обыграла Веру Звонареву (Россия, №145) со счетом 6:3, 7:6.

Во втором полуфинале Дарья Касаткина (Россия, №61) была сильнее Светланы Кузнецовой (Россия, №39) — 1:6, 6:0, 6:2.

В парном разряде в финал вышла американская пара Кейтлин Кристиан/Сабрина Сантамария, которая обыграла Оксану Калашникову (Грузия, №1357)/Алла Кудрявцева (Россия) — 5:7, 6:4, 10:4.

В заключительный день соревнований финал парного разряда начнется в 13:30. Касаткина и Гаспарян сразятся не ранее 16:30.

Женский теннисный турнир St. Petersburg Ladies Trophy 2021 проходит с 13 по 21 марта. Призовой фонд — 565,5 тысяч долларов. В 2019 и 2020 годах победительницей соревнований становилась голландка Кики Бертенс. В этот раз Бертенс отказалась от поездки в Петербург.

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Комментарии (2)

265102015
Здрaвствуйте. Прошу вас о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.

Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 4198 0451 6087 030-вocемь

Заранее большое человеческое спaсибо...
Бродский
Ура! Касаткина!!!
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