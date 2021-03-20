Светлана Кузнецова не смогла пробиться в финал St. Petersburg Ladies Trophy 2021

Определились все финалисты теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy 2021 в шестой день соревнований основной сетки 20 марта.
В первом матче дня Маргарита Гаспарян (Россия, №126) обыграла Веру Звонареву (Россия, №145) со счетом 6:3, 7:6.
Во втором полуфинале Дарья Касаткина (Россия, №61) была сильнее Светланы Кузнецовой (Россия, №39) — 1:6, 6:0, 6:2.
В парном разряде в финал вышла американская пара Кейтлин Кристиан/Сабрина Сантамария, которая обыграла Оксану Калашникову (Грузия, №1357)/Алла Кудрявцева (Россия) — 5:7, 6:4, 10:4.
В заключительный день соревнований финал парного разряда начнется в 13:30. Касаткина и Гаспарян сразятся не ранее 16:30.
Женский теннисный турнир St. Petersburg Ladies Trophy 2021 проходит с 13 по 21 марта. Призовой фонд — 565,5 тысяч долларов. В 2019 и 2020 годах победительницей соревнований становилась голландка Кики Бертенс. В этот раз Бертенс отказалась от поездки в Петербург.