В Москве назвали «Писателя года» и «Поэта года». Петербуржец вошел в число лауреатов премии

Лауреатов национальных литературных премий «Поэт года» и «Писатель года» назвали в Москве 20 марта. Гран-при в номинации «Писатель года» получил Сергей Шаргунов, «Поэтом года» был признан Юрий Кублановский, сообщила пресс-служба премии.
В номинации «Писатель года» премиями были также отмечены Макс Зимов (Москва), Александр Вальт (Санкт-Петербург) и Олег Пономарев (Тула). Премию «Поэт года» жюри присудило Арсению Загаевскому (Москва), Оксане Цветковой (Нижний Новгород) и Игорю Гонохову (Ногинск). Также были вручены специальные премии в номинации «Книга» — поэту Владу Маленко за сборник стихов «Море волнуется разное» и писателю Михаилу Визелю за произведение «Пушкин. Болдино. Карантин. Хроника самоизоляции 1830 года».
Обладатели гран-при получили грант от Российского союза писателей в размере 200 тысяч рублей. Остальные лауреаты смогут издать книги за счет оргкомитета премии.
Победителей премии выбирало жюри, в которое вошли известные поэты, прозаики и деятели культуры: Владислав Артемов, Мария Ватутина, Владимир Вишневский, Дмитрий Воденников, Игорь Волгин, Александр Вулых, Александр Городницкий, Сергей Дроботенко, Максим Замшев, Бахыт Кенжеев, Константин Кедров, Виктор Куллэ и другие.
Конкурсная комиссия изучила сотни тысяч произведений из всех регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. В список номинантов (лонг-лист премии) вошли свыше пяти тысяч авторов, а финалистами (шорт-лист премии) стали 200 поэтов и 100 прозаиков.