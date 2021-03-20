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Посол России в США Антонов покинул Вашингтон и вылетел в Москву

Посол РФ в США Анатолий Антонов выехал из Вашингтона и отправился в Нью-Йорк, чтобы вылететь оттуда на консультации в Москву. Об этом 20 марта сообщает ТАСС.

В российскую столицу Антонов отправляется прямым рейсом «Аэрофлота», его прибытие ожидается утром воскресенье, 21 марта.

Ранее «Фонтанка» писала, что посол России в США Анатолий Антонов вылетит в Москву для проведения консультаций, касающихся двусторонних отношений между странами. В ходе встреч в МИД РФ и других ведомствах планируется обсудить «пути выправления пребывающих в кризисе российско-американских связей», уточняли в российской дипмиссии.

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Комментарии (25)

265102015
Здрaвствуйте. Прошу вас о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.

Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 4198 0451 6087 030-вocемь

Заранее большое человеческое спaсибо.....
Савва Морозов
Зря они это делают - надо будет что-то предъявить, по итогам. а - что?! Путин уже всё сказал.
KED
Бизнес классом за летит посол за 315 тысяч. Молодец!
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