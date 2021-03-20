Посол России в США Антонов покинул Вашингтон и вылетел в Москву

Посол РФ в США Анатолий Антонов выехал из Вашингтона и отправился в Нью-Йорк, чтобы вылететь оттуда на консультации в Москву. Об этом 20 марта сообщает ТАСС.



В российскую столицу Антонов отправляется прямым рейсом «Аэрофлота», его прибытие ожидается утром воскресенье, 21 марта.



Ранее «Фонтанка» писала, что посол России в США Анатолий Антонов вылетит в Москву для проведения консультаций, касающихся двусторонних отношений между странами. В ходе встреч в МИД РФ и других ведомствах планируется обсудить «пути выправления пребывающих в кризисе российско-американских связей», уточняли в российской дипмиссии.

