Россия назвала список благополучных по ковиду стран. Но только для студентов

Как уточнили в Минобрнауки, въехать в Россию для обучения смогут иностранные граждане только тех стран, которые рекомендованы Роспотребнадзором как страны с безопасной эпидемиологической обстановкой. В настоящее время к ним относятся Абхазия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Греция, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Киргизия, Куба, Мальдивская Республика, Объединенные Арабские Эмираты, Сейшельские острова, Сербия, Сингапур, Танзания, Турция, Финляндия, Швейцария, Эфиопия, Южная Корея, Южная Осетия и Япония.

Иностранным студентам, аспирантам, ординаторам и слушателям подготовительных факультетов разрешено вернуться в Россию для продолжения обучения. Соответствующее распоряжение опубликовало правительство РФ. Порядок въезда студентов из-за рубежа разработан Министерством науки и высшего образования РФ, сообщили в ведомстве вечером в субботу, 20 марта.

Список государств, открытых для въезда в Россию иностранных студентов, регулярно обновляемый Роспотребнадзором, будет доводиться университетами до обучающихся, в том числе через личные кабинеты на сайтах университетов, а также через официальные страницы в соцсетях и мессенджерах, отметили в Минобрнауки.



Перед приездом в Россию иностранные студенты должны не менее чем за 10 дней уведомить по электронной почте университет о дате въезда в РФ. После отправки письма на электронную почту придет информация о въезде.



При этом не ранее чем за три календарных дня до прибытия в Россию учащемуся необходимо сделать тест на COVID-19 методом ПЦР и, если результат отрицательный, получить в своей стране соответствующий документ на русском или английском языке. В течение 72 часов после въезда на территорию РФ иностранные обучающиеся должны сдать повторный ПЦР-тест. До получения результатов теста им необходимо соблюдать режим самоизоляции по месту проживания. В период изоляции обучение проходит в онлайн-формате. Без повторного теста к очному обучению иностранные студенты допускаться в России не будут.

