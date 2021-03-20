Жительница Новгородской области, заражённая COVID-19, родила здоровых близнецов

Инфицированная коронавирусом женщина из Новгородской области родила здоровых близнецов. Об этом 20 марта сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в областном роддоме.



Собеседник агентства также рассказал, что роды были преждевременными, девочки родились недоношенными. Пока роженица остаётся под присмотром врачей, её дочки госпитализированы в областную детскую больницу. Несмотря на все сложности, их состояние оценивается как стабильное.



Согласно сведениям роддома, с начала эпидемии в регионе инфицированные женщины родили 35 детей. Ни у одного из младенцев врачи коронавируса не обнаружили.

