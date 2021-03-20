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Жительница Новгородской области, заражённая COVID-19, родила здоровых близнецов

Инфицированная коронавирусом женщина из Новгородской области родила здоровых близнецов. Об этом 20 марта сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в областном роддоме.

Собеседник агентства также рассказал, что роды были преждевременными, девочки родились недоношенными. Пока роженица остаётся под присмотром врачей, её дочки госпитализированы в областную детскую больницу. Несмотря на все сложности, их состояние оценивается как стабильное.

Согласно сведениям роддома, с начала эпидемии в регионе инфицированные женщины родили 35 детей. Ни у одного из младенцев врачи коронавируса не обнаружили.

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Комментарии (3)

reyals
Так пишут, будто она СПИДом болела.
22ilves
Понимаю. что нужно поддерживать уровень короностраха, но не стоит расчитывать на отсутствие логики у целевой аудитории. Первое - близнецы почти всегда рождаются недоношенными. Второе - женщина что, в коронной реанимации рожала или просто тест был позитивным? Если бы речь шла о реально серьезном заболевании, та же онкология, это бы не вызвало вопросов. Да - событие. Да - мать героиня. А с ОРВ.....В чем сенсация - то?
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