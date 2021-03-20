То, о чем говорили всю вторую половину регулярного чемпионата произошло: СКА уже в полуфинале Западной конференции встретился со своим злым гением - московским «Динамо». В этом раскладе изначально все было против петербуржцев. Армейцы проиграли все четыре матча «Динамо» в регулярном чемпионате. Последний из них - незадолго до старта плей-офф, когда команды должны приобретать свои окончательные очертания перед походом за Кубком Гагарина. Главный вопрос - как обыграть это «Динамо»? - уже тогда ставили перед игроками и тренерами. И уже тогда в ответ звучали лишь банальности, которые намекали на то, что плана нет. Но все оказалось гораздо проще. Нужно было всего лишь начать думать, как соперник.



Московское «Динамо» это антипод СКА. Командой рулит 70-летний Владимир Крикунов, который выигрывал чемпионат России в качестве тренера, когда некоторые хоккеисты из тех, что играли в Ледовом дворце 20 марта, еще не родились. Его хоккей в какой-то степени старомоден, примитивен, но результат приносит с эффективностью автомата Калашникова. Главная сила этого «Динамо» - первое суперзвено Вадим Шипачев/Дмитрий Кагарлицкий/Дмитрий Яшкин. Они - главная движущая сила команды. Задача всей остальной команды - биться и бороться. У Шипачева и Кагарлицкого свои счеты к СКА. От обоих в Петербурге избавились не самым красивым образом и теперь они пришли доказать, что зря.

Первый матч серии со СКА они провели не особо ярко. Но у «Динамо» все равно был заметен стиль. Они жестко оборонялись и больно контратаковали. У СКА был полный хаос везде и даже на тренерской скамейке. В самый ответственный момент в конце матча установку на игру давал тренер по развитию игроков - 36-летний канадец Дэниэл Бохнер. В 2018 году он пришел в СКА, чтобы помогать молодым игрокам улучшать навыки катания. Ничего не имеем против, но у Бохнера совершенно нет опыта тренерской работы на таком уровне. В общем, выглядело это странно. В итоге СКА проиграл 1:4, толком ничего не показав в атаке.



Фото: Сергей Михайличенко Фото: Сергей Михайличенко Фото: Сергей Михайличенко Фото: Сергей Михайличенко Фото: Сергей Михайличенко Фото: Сергей Михайличенко Фото: Сергей Михайличенко Фото: Сергей Михайличенко Фото: Сергей Михайличенко Поделиться Поделиться







Вторая игра 20 марта имела принципиальное значение. СКА надо было обязательно сравнивать счет в серии, иначе поездка в Москву ничего хорошего не предвещала. Составы обеих команд немного удивили. У «Динамо» не вышел на игру Кагарлицкий, которого заменил в первом звене Даниил Тарасов. У СКА поменялись сразу пятеро человек. Главное изменение - вернулся изгой Владимир Ткачев. Вновь соединили в одну тройку молодежь Ивана Морозова, Василия Подколзина и Кирилла Марченко. Ротация коснулась даже тренерского штаба: Владимира Потапова заменил Алексей Бабинцев. Паника или новый план? Брагин после игры заявил, что это был все же новый план. Было довольно мучительно, но сегодня это сработало.

Конечно, это была не самая захватывающая игра с точки зрения результативности, особенно на фоне предыдущей встречи. Но огня было не меньше. Впервые в этом плей-офф СКА сыграл от обороны, кавалерией наскакивая на ворота соперника. Хотя было видно, что с непривычки играть в таком стиле петербуржцам тяжело. Время от времени у ворот голкипера СКА Магнуса Хелльберга возникали жуткие провалы, устранять которые приходилось при помощи нарушений правил.

