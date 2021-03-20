Оперный певец, народный артист СССР, знаменитый бас Евгений Нестеренко умер в Вене от последствий коронавируса на 84-м году жизни. Об этом со ссылкой на генерального директора благотворительного фонда поддержки музыкального искусства «Фонд Елены Образцовой» Наталью Игнатенко 20 марта сообщает ТАСС.
«В наш фонд пришло электронное письмо из Вены от семьи Евгения Нестеренко. В нём говорится, что Евгений Евгеньевич Нестеренко скоропостижно ушёл из жизни на 84-м году жизни после госпитализации с тяжелой болезнью COVID-19», — уточнила собеседница агентства.
«В ситуации пандемии мы не можем подвергать опасности ничье здоровье и даже жизни (у нас карантин) и приняли решение об отказе от публичной церемонии и встреч с близкими на ближайшее время», — также говорится в письме. В соответствии с последней волей покойного, его прах будет захоронен в России.