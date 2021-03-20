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Оперный певец Евгений Нестеренко умер от коронавируса в Вене в возрасте 83 лет

Оперный певец, народный артист СССР, знаменитый бас Евгений Нестеренко умер в Вене от последствий коронавируса на 84-м году жизни. Об этом со ссылкой на генерального директора благотворительного фонда поддержки музыкального искусства «Фонд Елены Образцовой» Наталью Игнатенко 20 марта сообщает ТАСС.

Фото: скриншот видео с сайта youtube.com
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«В наш фонд пришло электронное письмо из Вены от семьи Евгения Нестеренко. В нём говорится, что Евгений Евгеньевич Нестеренко скоропостижно ушёл из жизни на 84-м году жизни после госпитализации с тяжелой болезнью COVID-19», — уточнила собеседница агентства.

«В ситуации пандемии мы не можем подвергать опасности ничье здоровье и даже жизни (у нас карантин) и приняли решение об отказе от публичной церемонии и встреч с близкими на ближайшее время», — также говорится в письме. В соответствии с последней волей покойного, его прах будет захоронен в России.

Фото: скриншот видео с сайта youtube.com

Евгений Нестеренко родился в 1938 году в Москве. Окончил Ленинградский инженерно-строительный институт, а позже — Ленинградскую государственную консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова. С 1971 по 2000 год являлся солистом Большого театра. Также Нестеренко выступал на лучших сценах мира, в частности в «Ла Скала», «Метрополитен-опера», «Ковент-Гарден». Исполнил более 50 ведущих партий. В последние годы жил в Вене и в Москве.

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