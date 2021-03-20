Нелегал в Петербурге ударил сотрудницу полиции. Возбуждено уголовное дело

Гражданин Азербайджана задержан в Петербурге за применение насилия в отношении женщины-полицейского.

Как сообщили 20 марта в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, накануне в Невском районе города во время патрулирования был задержан за нарушение миграционного законодательства 53-летний гражданин Азербайджана. При проверке выяснилось, что мужчина нарушил правила пребывания на территории Российской Федерации.

Нарушителя доставили в 24-й отдел полиции. Когда его помещали в комнату для административно задержанных, он оказал сопротивление и ударил 35-летнюю сотрудницу полиции.



Возбуждено уголовное дело, иностранцу вменяют оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти. Гражданин задержан по ст. 91 УПК РФ.

