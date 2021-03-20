Российский теннисист Аслан Карацев стал победителем турнира серии «ATP 500», прошедшего в Дубае (ОАЭ). В субботу, 20 марта, в финале он со счётом 6:3, 6:2 обыграл Ллойда Джорджа Харриса из ЮАР. Для россиянина это первый выигранный турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).



Призовой фонд соревнований в Дубае составил более 2 миллионов долларов. Победитель получит почти $150 тысяч и 500 очков в рейтинг АТР.

