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Российский теннисист Аслан Карацев впервые выиграл турнир АТР

Российский теннисист Аслан Карацев стал победителем турнира серии «ATP 500», прошедшего в Дубае (ОАЭ). В субботу, 20 марта, в финале он со счётом 6:3, 6:2 обыграл Ллойда Джорджа Харриса из ЮАР. Для россиянина это первый выигранный турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Призовой фонд соревнований в Дубае составил более 2 миллионов долларов. Победитель получит почти $150 тысяч и 500 очков в рейтинг АТР.

На сегодняшний день в рейтинге АТР Карацев занимает 42-е место. В основную сетку соревнований в ОАЭ он попал благодаря специальному приглашению (wild card) от организаторов турнира.

В феврале Аслан Карацев дошел до полуфинала Открытого чемпионата Австралии, где проиграл первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу. На тот момент в рейтинге АТР россиянин занимал 114-е место и стал первым в мире теннисистом, дошедшим до полуфинала турнира серии «Большого шлема» в ранге дебютанта.

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