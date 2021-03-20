Российский теннисист Аслан Карацев стал победителем турнира серии «ATP 500», прошедшего в Дубае (ОАЭ). В субботу, 20 марта, в финале он со счётом 6:3, 6:2 обыграл Ллойда Джорджа Харриса из ЮАР. Для россиянина это первый выигранный турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
Призовой фонд соревнований в Дубае составил более 2 миллионов долларов. Победитель получит почти $150 тысяч и 500 очков в рейтинг АТР.
The moment @AsKaratsev became an ATP Tour CHAMPION 🏆#DDFTennispic.twitter.com/poN9kpMO8H— ATP Tour (@atptour) March 20, 2021
На сегодняшний день в рейтинге АТР Карацев занимает 42-е место. В основную сетку соревнований в ОАЭ он попал благодаря специальному приглашению (wild card) от организаторов турнира.
В феврале Аслан Карацев дошел до полуфинала Открытого чемпионата Австралии, где проиграл первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу. На тот момент в рейтинге АТР россиянин занимал 114-е место и стал первым в мире теннисистом, дошедшим до полуфинала турнира серии «Большого шлема» в ранге дебютанта.