В ходе профилактического рейда ночью 20 марта полиция задержала в Приморском районе Петербурга интересного водителя. У мужчины налицо были признаки наркотического опьянения, к тому же от прохождения освидетельствования он отказался. Об этом сообщает паблик «Дорожный инспектор».
Остановили водителя «Шкоды» около трёх часов ночи в районе дома 15 по Планерной улице. 38-летний мужчина отказался от медосвидетельствования. Администратор паблика отмечает, что некоторое время назад данный гражданин уже был лишён водительского удостоверения за отказ.
Таким образом, водитель заслужил для себя ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию), а также ч.2 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами).