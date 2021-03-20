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В Саратовской области произошла утечка топлива из нефтепровода на площади 700 квадратных метров. Масштабы ЧП устанавливает спецкомиссия

Крупная утечка топлива из нефтепровода Самара – Лисичанск филиала АО «Транснефть – Приволга» произошла в Пугачевском районе Саратовской области в субботу, 20 марта. Площадь разлива составляет около 700 квадратных метров, сообщили в региональном ГУ МЧС.

В ведомстве уточнили, что угрозы населённым пунктам нет, до ближайшего — Орловки — 5 километров. Работы по сбору и утилизации нефтепродуктов на месте аварии проводят 40 человек и 15 единиц техники.

Позднее ТАСС со ссылкой на пресс-службу АО «Транснефть – Приволга» сообщил, что специалисты локализовали утечку. На месте выполняется очистка грунта, сбор и вывоз нефти, осуществляется постоянный экологической мониторинг.

В пресс-службе правительства Саратовской области заявили, что в регионе будет создана специальная комиссия для оценки ущерба аварии.

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