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В центре Москвы таксист «прокатил» на капоте бывшего баскетболиста сборной России Никиту Шабалкина

Экс-баскетболист ПБК ЦСКА и сборной России Никита Шабалкин был сбит автомобилем в центре Москвы днём 20 марта. Как сообщает Telegram-канал Baza, инцидент произошёл рядом с пешеходным переходом на 3-й Тверской-Ямской улице.

Такси наехало на 34-летнего Шабалкина, когда он переходил дорогу. Сразу после этого машина скрылась. Пострадавшего увезли на скорой с травмами коленей и голеностопа.

Baza уточняет, что Шабалкин, пересекая дорогу, не успел на зелёный сигнал, из-за чего между ним и таксистом произошёл конфликт. В результате водитель нажал на газ и провёз бывшего спортсмена на капоте около 15 метров.

Шабалкин выступал за «Химки», «Триумф», «Динамо», «Локомотив-Кубань» и УНИКС. Он является чемпионом Европы 2007 года в составе сборной России. Форвард завершил игровую карьеру в 2013 году в возрасте 27 лет.

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Комментарии (2)

MAGDANOZA
Национальность таксиста уточнять не принято.
bluxer
Москва. Дикари.
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