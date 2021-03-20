В центре Москвы таксист «прокатил» на капоте бывшего баскетболиста сборной России Никиту Шабалкина

Экс-баскетболист ПБК ЦСКА и сборной России Никита Шабалкин был сбит автомобилем в центре Москвы днём 20 марта. Как сообщает Telegram-канал Baza, инцидент произошёл рядом с пешеходным переходом на 3-й Тверской-Ямской улице.



Такси наехало на 34-летнего Шабалкина, когда он переходил дорогу. Сразу после этого машина скрылась. Пострадавшего увезли на скорой с травмами коленей и голеностопа.



Baza уточняет, что Шабалкин, пересекая дорогу, не успел на зелёный сигнал, из-за чего между ним и таксистом произошёл конфликт. В результате водитель нажал на газ и провёз бывшего спортсмена на капоте около 15 метров.



Шабалкин выступал за «Химки», «Триумф», «Динамо», «Локомотив-Кубань» и УНИКС. Он является чемпионом Европы 2007 года в составе сборной России. Форвард завершил игровую карьеру в 2013 году в возрасте 27 лет.

