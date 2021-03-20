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В Москве горел Кремль. Но не тот, о котором вы подумали

Деревянное здание на территории Измайловского кремля, что на востоке Москвы, тушили днём 20 марта сотрудники столичного ГУ МЧС.

Информация о пожаре на площади 160 квадратных метров поступила в 15:12. В ведомстве уточнили, что горели личные вещи и отделка на первом этаже в разноуровневом здании, в 15:44 возгорание локализовали на площади 20 квадратных метров. В 15:55 пожар удалось ликвидировать. Информация о пострадавших не поступала.




«Кремль в Измайлово» — культурно-развлекательный комплекс в Восточном административном округе Москвы. Его построили в 1998–2007 годах с имитацией форм русской архитектуры начала XVII века. На территории функционируют несколько музеев и художественных мастерских.

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Комментарии (1)

VVM1962
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