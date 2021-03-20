Деревянное здание на территории Измайловского кремля, что на востоке Москвы, тушили днём 20 марта сотрудники столичного ГУ МЧС.
Информация о пожаре на площади 160 квадратных метров поступила в 15:12. В ведомстве уточнили, что горели личные вещи и отделка на первом этаже в разноуровневом здании, в 15:44 возгорание локализовали на площади 20 квадратных метров. В 15:55 пожар удалось ликвидировать. Информация о пострадавших не поступала.
«Кремль в Измайлово» — культурно-развлекательный комплекс в Восточном административном округе Москвы. Его построили в 1998–2007 годах с имитацией форм русской архитектуры начала XVII века. На территории функционируют несколько музеев и художественных мастерских.