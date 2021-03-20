Построенное в Петербурге судно «Всеволод Бобров» вышло на ходовые испытания в Балтийское море

Построенное на судозаводе «Северная верфь» судно тылового обеспечения (СТО) «Всеволод Бобров» вышло на заводские ходовые испытания. Об этом 20 марта сообщила пресс-служба петербургского предприятия.
«Все швартовные удостоверения судна закрыты. 13-я бригада строящихся/ремонтирующихся кораблей и судов дала разрешение приступить к заводским ходовым испытаниям, сегодня СТО «Всеволод Бобров» проекта 23120 вышло на испытания», — говорится в официальном сообщении.
Предполагается, что испытания в Балтийском море продлятся около месяца. Вместе с экипажем на судне в это время будет работать сдаточная команда в количестве более 100 человек. В апреле планируется перейти к государственным испытаниям.