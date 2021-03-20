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Построенное в Петербурге судно «Всеволод Бобров» вышло на ходовые испытания в Балтийское море

Построенное на судозаводе «Северная верфь» судно тылового обеспечения (СТО) «Всеволод Бобров» вышло на заводские ходовые испытания. Об этом 20 марта сообщила пресс-служба петербургского предприятия.

«Все швартовные удостоверения судна закрыты. 13-я бригада строящихся/ремонтирующихся кораблей и судов дала разрешение приступить к заводским ходовым испытаниям, сегодня СТО «Всеволод Бобров» проекта 23120 вышло на испытания», — говорится в официальном сообщении.

Предполагается, что испытания в Балтийском море продлятся около месяца. Вместе с экипажем на судне в это время будет работать сдаточная команда в количестве более 100 человек. В апреле планируется перейти к государственным испытаниям.

«Всеволод Бобров» — второе судно проекта 23120, построенное на «Северной верфи». Головное судно «Эльбрус» вступило в отряд обеспечения службы вспомогательного флота объединенного стратегического командования Северного флота в 2018 году. По результатам эксплуатации головного заказа проект 23120 был доработан. В частности, усовершенствованы системы связи и навигации. Суда проекта 23120 предназначены для перевозки грузов, буксировки, гидрографических исследований, помощи кораблям, попавшим в бедствие. Корпус с ледовым классом ARC4 рассчитан на преодоление льда толщиной 0,6 м.

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Комментарии (6)

Sadava
Интересно, долго ли судна с именами типа "Валя Стакан", "Дима Уточкин", " Вовочка Питерский" проплавают. Или будет по принципу: как назовете, так и поплывут.
Sadava
Пусти "hal9000" в интернет. Все обгадит и всех обсерит. Скунс путино-пригожинский.
265095784
Если «Всеволод Бобров» входит (будет входить) в ВМФ то это корабль, а не "судно" . Судном называть можно только торговые и гражданские плав средства. Обижаете всех моряков, товарищ автор. (Еще судно у вас под кроватью стоять может)
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