Под Калугой балкон жилого дома обрушился, не выдержав трёх курильщиков

Три человека получили различные травмы при обрушении балкона на втором этаже многоквартирного жилого дома в Калужской области. Об этом 20 марта сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.



«19 марта около 21 часа на улице Московской в городе Балабаново произошло обрушение балкона в многоквартирном жилом доме. По предварительной информации, в результате произошедшего пострадали три человека, которым оказана медицинская помощь, их жизни ничто не угрожает», — говорится в сообщении.



По данным местных СМИ, балкон повредился, когда троица вышла покурить. Примечательно, что конструкция, скинув людей вниз, осталась висеть.

