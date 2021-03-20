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Под Калугой балкон жилого дома обрушился, не выдержав трёх курильщиков

Три человека получили различные травмы при обрушении балкона на втором этаже многоквартирного жилого дома в Калужской области. Об этом 20 марта сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

«19 марта около 21 часа на улице Московской в городе Балабаново произошло обрушение балкона в многоквартирном жилом доме. По предварительной информации, в результате произошедшего пострадали три человека, которым оказана медицинская помощь, их жизни ничто не угрожает», — говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, балкон повредился, когда троица вышла покурить. Примечательно, что конструкция, скинув людей вниз, осталась висеть.

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Комментарии (13)

Serg_I
Нужны дегустаторы балконов, весом не менее 100 килограммов! Необходимо умение работать в команде, весёлый нрав, умение летать приветствуется...
nuga
Курить вредно,особенно толпой.
снегурочка
А если бы эти люди были не курильщики???
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