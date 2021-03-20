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Китайский учёный рассказал, когда на Земле кончится нефть и чем её заменить

Ископаемые энергоресурсы на Земле закончатся уже через 50 лет. Такой прогноз сделал президент Южного технологического университета КНР, член Китайской академии наук Сюэ Цикунь 20 марта в ходе Форума развития Китая — 2021, сообщает издание The Paper.

По словам учёного, за последние 250 лет в мире за счёт увеличения добычи ископаемых источников энергии произошли три промышленные революции. Исходя из текущих темпов развития мировой экономики, углеводородные ресурсы кончатся в течение следующих 50 лет.

Сюэ Цикунь призвал заменить привычные ископаемые энергоносители на альтернативные источники. «Чтобы поддерживать текущий уровень промышленного развития и поддерживать нынешние высокие технологии, наш единственный ответ — развивать неисчерпаемую солнечную энергию», — сказал он.

Кроме этого, учёный предложил заменить уголь и природный газ водородным топливом.

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Комментарии (4)

lamer
Согласно старым прогнозам, мы 20 лет уже без газа и нефти как живем.
bluxer
Зато китайцы никогда не закончатся.
footballer13
Эм, а ядерная энергетика куда денется по его мнению?
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