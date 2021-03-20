Актёра из сериала «След» задержали за угрозы сотруднику военной автоинспекции

Российского актёра Андрея Лаврова, известного по роли капитана полиции в сериале «След», задержали в центре Москвы. Причиной послужили угрозы инспектору военной автоинспекции, сообщает 20 марта РИА Новости.
Инцидент, по словам источника агентства, произошёл накануне вечером на Котельнической набережной.
«Он (Андрей Лавров. — Прим. ред.) подошел к инспектору военной инспекции и высказывал угрозы, после чего был доставлен в полицию», — рассказал собеседник агентства.
Артиста задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Андрей Лавров снимался в сериалах «След», «Универ», «Маргоша», «Счастливы вместе» и многих других.