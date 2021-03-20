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Актёра из сериала «След» задержали за угрозы сотруднику военной автоинспекции

Российского актёра Андрея Лаврова, известного по роли капитана полиции в сериале «След», задержали в центре Москвы. Причиной послужили угрозы инспектору военной автоинспекции, сообщает 20 марта РИА Новости.

Инцидент, по словам источника агентства, произошёл накануне вечером на Котельнической набережной.

«Он (Андрей Лавров. — Прим. ред.) подошел к инспектору военной инспекции и высказывал угрозы, после чего был доставлен в полицию», — рассказал собеседник агентства.

Артиста задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Андрей Лавров снимался в сериалах «След», «Универ», «Маргоша», «Счастливы вместе» и многих других.

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Комментарии (1)

265095784
Сказал бы, что роль репетировал
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