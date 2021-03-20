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Олимпиада в Токио пройдет без иностранных болельщиков. Им вернут деньги за билеты

Летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио пройдут без болельщиков из-за рубежа из-за ситуации с пандемией коронавируса. Такое решение 20 марта приняли организаторы.

«Решение в первую очередь обусловлено необходимостью обеспечить безопасность в условиях пандемии», — пояснила журналистам министр, ответственная за проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, Тамаё Марукава (цитата по ТАСС). Тем, кто уже купил билеты, возместят потраченные деньги, добавила она. Пустят ли на соревнование японских зрителей, станет известно в апреле.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Сейчас продано около 4,4 млн билетов на Олимпиаду, 970 тысяч — на Паралимпиаду. Из них около 1 млн билетов приобрели иностранцы.

Сейчас в Японию могут въехать только граждане Японии и иностранцы, имеющие долгосрочные визы и постоянно проживающие в стране.

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