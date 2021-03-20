Главное управление МЧС по городу предупреждает 20 марта, что завтра в Северной столице ожидается метель, осадки в виде дождя и мокрого снега, порывы ветра до 15 м/с. На дорогах сложная обстановка и гололедица.
Судя по прогнозу Северо-Западного гидрометцентра, именно в воскресенье погода возьмёт курс на плюс. К концу следующей недели столбики термометров будут показывать 6–7 градусов со знаком плюс в дневные часы. Главный синоптик прогнозирует устойчивое тепло с 24 марта.
Зима в Петербурге исполняет пляску святого Вита. МЧС предупреждает о мокрой метели и сильных порывах ветра
Перед своим окончательным уходом зима решила засыпать Петербург снегом и обдуть как следует. 21 марта в городе ожидается метель и гололедица.
Главное управление МЧС по городу предупреждает 20 марта, что завтра в Северной столице ожидается метель, осадки в виде дождя и мокрого снега, порывы ветра до 15 м/с. На дорогах сложная обстановка и гололедица.