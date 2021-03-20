Под Петербургом лыжник-пенсионер нашёл труп мужчины в медицинской маске

Житель Всеволожского района Ленобласти во время дневного моциона на лыжах сделал страшную находку. В снегу он наткнулся на труп неизвестного мужчины. Лицо его прикрывала медицинская маска.



Как стало известно «Фонтанке» 20 марта, накануне днём в дежурную часть 88-го отдела полиции поступил звонок от 66-летнего пенсионера из Сертолово. Он рассказал, что в 12:30 катался на лыжах в лесу примерно в 600 метрах от дороги на Пасторское озеро (Юкковское сельское поселение). Вдруг он увидел в снегу труп со сложенными на груди руками. На голове погибшего был капюшон, а на лице — медицинская маска.



Документов при умершем не нашлось. При проверке выяснилось, что умерший — страдал слабой деменцией и с середины февраля содержался в пансионате. 18 марта он вышел через открытые ворота учреждения и пропал.

