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Народный «Зима-лето парк» в Колпинском районе Петербурга благоустроят за 20 миллионов рублей. Там посадят деревья и обустроят скейт-парк

Народный «Зима-лето парк» в поселке Металлострой благоустроят за 20,2 миллиона рублей, следует из данных портала госзакупок. Заказчиком работ выступает администрация Колпинского района Петербурга.

Согласно проекту, в парке планируется высадить деревья, обустроить прогулочные зоны, а также создать новую детскую и спортивную площадку, скейт-парк, памп-трек (специальная велосипедная трасса, представляющая собой чередование ям, кочек и контруклонов и не содержащая ровных участков), велопарковку и трибуны с навесами.

Идея создать парк на заброшенном участке за домом 24 по улице Богайчука появилась у жителей соседних домов. В 2015 году территорию при поддержке районной администрации и муниципалитета начали приводить в порядок. Были снесены гаражи, оформлены газоны, очищен ручей, сформированы берега водоемов и проведены работы по дноуглублению. Также в парке поставили детскую площадку и горку.

В 2020 году в рамках городской программы «Родной район» на развитие парка были выделены 25 млн рублей. Заявки принимаются до 29 марта. На выполнение работ отводится 70 дней.

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