FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: +1
74.14р88.43р
Будущая платная парковка в СПбЧто запрещено до 28 марта«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Угрозу цунами из-за землетрясения магнитудой 7,2 объявили в Японии

В Японии объявили угрозу цунами из-за землетрясения магнитудой 7,2, которое произошло в субботу, 20 марта, у префектуры Мияги. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным Главного метеорологического агентства страны, подземные толчки были зафиксированы в 18:09 по местному времени (12:09 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров под водой.

Эксперты не исключают, что высота волны в районе префектуры Мияги может достигать одного метра.

Толчки ощущались в Токио. По данным агентства, в некоторых домах раскачивались люстры, а на улице — фонарные столбы.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний