Угрозу цунами из-за землетрясения магнитудой 7,2 объявили в Японии

В Японии объявили угрозу цунами из-за землетрясения магнитудой 7,2, которое произошло в субботу, 20 марта, у префектуры Мияги. Об этом сообщает РИА Новости.



По данным Главного метеорологического агентства страны, подземные толчки были зафиксированы в 18:09 по местному времени (12:09 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров под водой.



Эксперты не исключают, что высота волны в районе префектуры Мияги может достигать одного метра.



Толчки ощущались в Токио. По данным агентства, в некоторых домах раскачивались люстры, а на улице — фонарные столбы.

