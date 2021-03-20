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Жителя Петербурга залил кровью мёртвый сосед сверху

Житель Курортного района Петербурга пожаловался в полицию на соседа, который, по его мнению, умер. Мужчина запаниковал, когда с потолка начала капать кровь с дурным запахом.

Как стало известно «Фонтанке», в четвёртом часу утра 20 марта в дежурную часть главка позвонил житель Зеленогорска. Он рассказал, что с потолка его квартиры капает красная жидкость, похожая на кровь. А ещё пахнет трупом. Мужчина попросил проверить квартиру этажом выше.

Приехавшая на место полиция выяснила, что в незапертой однокомнатной квартире действительно лежит труп мужчины 43 лет с сильными гнилостными изменениями. Рядом валялся паспорт. Заявитель пояснил, что в последний раз какое-то движение слышал в этой квартире около трёх недель назад.

Тело отправили на экспертизу, проводится проверка.

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Комментарии (2)

bluxer
У меня тоже сверху что-то протекло. Думал, ржавая вода, теперь понимаю, что кровь.
monch
Вот интересно - что ФЪ нашла в этой новости?
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