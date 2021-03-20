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Житель Ленобласти признался, что насиловал лежачего 19-летнего юношу с ДЦП. Но только после справки судмедэксперта

Полиция Тосненского района Ленобласти получила явку с повинной от жителя посёлка Рябово. В заявлении 42-летний мужчина изложил, что перед Новым годом совершал насильственные действия сексуального характера в отношении сына своей сожительницы. 19-летний инвалид I группы из-за ДЦП скончался в феврале.

Как стало известно «Фонтанке» 20 марта, судмедэксперт после детального изучения тела пришёл к выводу, что юноша при жизни мог подвергаться сексуальному насилию. Узнав об этом, сожитель матери умершего признался, что 20 и 23 декабря он совершал насильственные действия в отношении лежачего.

Следователь в Тосно возбудил уголовное дело. Мужчина задержан и помещён в изолятор.

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Комментарии (4)

bes71911
Это дно....
bluxer
Нельзя быть настолько неразборчивым в связях!
72992
а мать как всегда в таких случаях и не догадывалась,,,
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