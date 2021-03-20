Житель Ленобласти признался, что насиловал лежачего 19-летнего юношу с ДЦП. Но только после справки судмедэксперта

Полиция Тосненского района Ленобласти получила явку с повинной от жителя посёлка Рябово. В заявлении 42-летний мужчина изложил, что перед Новым годом совершал насильственные действия сексуального характера в отношении сына своей сожительницы. 19-летний инвалид I группы из-за ДЦП скончался в феврале.



Как стало известно «Фонтанке» 20 марта, судмедэксперт после детального изучения тела пришёл к выводу, что юноша при жизни мог подвергаться сексуальному насилию. Узнав об этом, сожитель матери умершего признался, что 20 и 23 декабря он совершал насильственные действия в отношении лежачего.

