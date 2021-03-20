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Петербург идёт на поправку. Число новых случаев заболеваний коронавирусом в Северной столице опустилось ниже 900

В России за последние сутки насчитали 9 632 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в федеральном оперштабе 20 марта. Число незначительно снизилось по сравнению с предыдущим днем (9 699). В Петербурге заболеваемость COVID-19 также снижается.

В городе выявили 899 новых инфицированных, днем ранее — 921. По данным регионального оперштаба, за последние сутки в Северной столице обследовали на коронавирус 24 330 человек. С начала пандемии в Петербурге насчитали 386 098 случаев COVID-19. По России выявили уже 4 447 570 заболевших.

Выздоровевших больше, чем заболевших. За последние сутки от коронавируса вылечились 11 279 россиян. В Петербурге от COVID-19 поправилось 1073 человека. Но темпы выздоровления замедлились: в предыдущие два дня в Северной столицы было более 2 тысяч излечившихся в сутки.

Всего по стране от коронавируса за сутки скончалось 392 человека, из них в Петербурге — 36.

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Комментарии (1)

72992
вот откуда в спб столько заразы,,,?
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