Основатель Space X и Tesla, миллиардер Илон Маск вспомнил русского писателя Фёдора Достоевского после признания российского хакера Егора Крючкова в попытке организовать кибератаку на компьютерную сеть компании Tesla.
«Преступленіе и наказаніе», — написал в своем Twitter Маск, комментируя эту новость. При этом при написании названия романа он воспользовался правилами дореформенной орфографии русского языка.
Преступленіе и наказаніе— Elon Musk (@elonmusk) March 19, 2021
Как пишет РБК, по версии следствия, Крючков с сообщниками хотели внедрить вредоносное программное обеспечение в компьютерную сеть компании Tesla, расположенной в Неваде. Хакерская программа должна была предоставить доступ к данным организации.
Минюст США ранее сообщал, что россиянин пытался подкупить сотрудника Tesla за 1 миллион долларов, чтобы тот установил необходимую программу. Злоумышленники собирались использовать полученные данные для шантажа, угрожая компании обнародовать информацию. «Это была серьёзная атака», — говорил тогда Маск.
В августе прошлого года Крючков был задержан в Лос-Анджелесе и изначально не признавал свою вину. Родственники и знакомые россиянина заявляли, что он не имеет отношения к ИТ-сфере и никогда не программировал. Однако 18 марта американский Минюст сообщил, что мужчина признал вину по одному пункту обвинения — в умышленном нанесении ущерба защищённому компьютеру.