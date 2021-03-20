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Илон Маск прокомментировал новость о русском хакере, вспомнив Достоевского

Основатель Space X и Tesla, миллиардер Илон Маск вспомнил русского писателя Фёдора Достоевского после признания российского хакера Егора Крючкова в попытке организовать кибератаку на компьютерную сеть компании Tesla.

«Преступленіе и наказаніе», — написал в своем Twitter Маск, комментируя эту новость. При этом при написании названия романа он воспользовался правилами дореформенной орфографии русского языка.

Как пишет РБК, по версии следствия, Крючков с сообщниками хотели внедрить вредоносное программное обеспечение в компьютерную сеть компании Tesla, расположенной в Неваде. Хакерская программа должна была предоставить доступ к данным организации.


Минюст США ранее сообщал, что россиянин пытался подкупить сотрудника Tesla за 1 миллион долларов, чтобы тот установил необходимую программу. Злоумышленники собирались использовать полученные данные для шантажа, угрожая компании обнародовать информацию. «Это была серьёзная атака», — говорил тогда Маск.

В августе прошлого года Крючков был задержан в Лос-Анджелесе и изначально не признавал свою вину. Родственники и знакомые россиянина заявляли, что он не имеет отношения к ИТ-сфере и никогда не программировал. Однако 18 марта американский Минюст сообщил, что мужчина признал вину по одному пункту обвинения — в умышленном нанесении ущерба защищённому компьютеру.

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Комментарии (1)

Modest_5e4ce41f7533b
Похоже, ему угрожали депортацией.
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