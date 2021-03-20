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Теперь точно наш. Иностранцам запретили владеть земельными участками в Крыму

В субботу, 20 марта, истёк срок на исполнение указа президента РФ о запрете иностранным гражданам, лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам владеть землёй на большей части территории Республики Крым.

В перечень приграничных территорий, на которые распространяются ограничения, вошли участки в 19 муниципальных образованиях Крыма (всего их 25). Среди них — Евпатория, Керчь, Ялта, Судак. Запрет на владение иностранцами землёй также распространяется на 12 муниципалитетов Севастополя. Под запрет не попали земли в Симферополе, Джанкое, Красноперекопске, Белогорском, Красногвардейском и Первомайском районах республики.

Запрет на владение иностранцами землёй в приграничных и иных районах России прописан в Земельном кодексе. Президент может указами отнести те или иные территории к приграничным.

Согласно Гражданскому кодексу, иностранцу необходимо передать права на землю в течение года с момента возникновения права собственности. Если этого не произойдет, имущество по решению суда, вынесенному по заявлению органа власти, подлежит принудительной продаже. Вырученную сумму передадут либо бывшему собственнику, либо в государственную или муниципальную собственность с возмещением бывшему собственнику стоимости имущества, определённой судом.

По данным РБК, на апрель 2020 года иностранцам принадлежали более 11,5 тыс. участков, которые подпадают под действие указа. Большинство владельцев земли — граждане Украины.

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Комментарии (7)

265015791
>иностранцу необходимо передать права на землю в течение года с момента возникновения права собственности. Если этого не произойдет, имущество по решению суда, вынесенному по заявлению органа власти, подлежит принудительной продаже.

Фактически задаром - хорошо знакомое старое, отобрать и поделить.
jump
Хохлов кинули в жесткой форме. И Донбасс также заберут.
264733601
Во многих странах так и есть, иностанцам дулю. Чего тут нового?
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