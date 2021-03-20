Теперь точно наш. Иностранцам запретили владеть земельными участками в Крыму

В субботу, 20 марта, истёк срок на исполнение указа президента РФ о запрете иностранным гражданам, лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам владеть землёй на большей части территории Республики Крым.



В перечень приграничных территорий, на которые распространяются ограничения, вошли участки в 19 муниципальных образованиях Крыма (всего их 25). Среди них — Евпатория, Керчь, Ялта, Судак. Запрет на владение иностранцами землёй также распространяется на 12 муниципалитетов Севастополя. Под запрет не попали земли в Симферополе, Джанкое, Красноперекопске, Белогорском, Красногвардейском и Первомайском районах республики.

