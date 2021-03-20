Теперь точно наш. Иностранцам запретили владеть земельными участками в Крыму

В субботу, 20 марта, истёк срок на исполнение указа президента РФ о запрете иностранным гражданам, лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам владеть землёй на большей части территории Республики Крым.
В перечень приграничных территорий, на которые распространяются ограничения, вошли участки в 19 муниципальных образованиях Крыма (всего их 25). Среди них — Евпатория, Керчь, Ялта, Судак. Запрет на владение иностранцами землёй также распространяется на 12 муниципалитетов Севастополя. Под запрет не попали земли в Симферополе, Джанкое, Красноперекопске, Белогорском, Красногвардейском и Первомайском районах республики.
Запрет на владение иностранцами землёй в приграничных и иных районах России прописан в Земельном кодексе. Президент может указами отнести те или иные территории к приграничным.
Согласно Гражданскому кодексу, иностранцу необходимо передать права на землю в течение года с момента возникновения права собственности. Если этого не произойдет, имущество по решению суда, вынесенному по заявлению органа власти, подлежит принудительной продаже. Вырученную сумму передадут либо бывшему собственнику, либо в государственную или муниципальную собственность с возмещением бывшему собственнику стоимости имущества, определённой судом.
По данным РБК, на апрель 2020 года иностранцам принадлежали более 11,5 тыс. участков, которые подпадают под действие указа. Большинство владельцев земли — граждане Украины.