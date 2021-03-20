Петербургского врача и его сенегальского друга назвала насильниками украинская барышня из центра Москвы. Свёл их Instagram

Романтический вечер втроём завершился заявлением об изнасиловании. Действующие лица интересные. Пострадавшая — гражданка Украины, один из обвинённых ею в преступлении приехал из Сенегала, а второй — врач-травматолог из Елизаветинской больницы, получающий грамоты от «Единой России». Как стало известно «Фонтанке» 20 марта, двумя днями ранее в пункт полиции на Павелецком вокзале Москвы обратилась 22-летняя гражданка Украины, проживающая в самом центре столицы — на Кожевнической улице. Она рассказала, что в Instagram познакомилась с мужчиной по имени Эльдар, который пригласил её в гости. 18 марта с 3 ночи до 9 утра она была в одной из квартир дома № 15 на проспекте Просвещения в Петербурге. И там этот Эльдар со своим знакомым, представившимся именем Халиль, применив физическую силу, якобы изнасиловали гостью.

Через несколько часов после такого заявления в квартиру на Просвещения нагрянули оперативники. Задержаны были 31-летний гражданин Сенегала Серинь Моду и 28-летний врач-травматолог Елизаветинской больницы Эльдар. Оба помещены в камеру после составления протоколов о потреблении наркотиков. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



Судя по соцсетям молодого доктора из горбольницы № 3, он активно участвует в выборах. В 2018 году за это активное участие он получил грамоту от «Единой России». Позднее в группе «Наблюдатели Петербурга» появилось видео, на котором Эльдар вбрасывает пачки бюллетеней в урну для голосования.

