У некоторых россиян изменились правила отдыха. Минтруд уточнил, кто может уйти в отпуск в любое удобное время

В субботу, 20 марта, в России вступили в силу изменения в Трудовой кодекс, согласно которым работники, имеющие трёх или более детей в возрасте до 18 лет, могут брать ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время до момента, когда младшему ребёнку исполнится 14 лет.
Ранее отпуск в удобное время могли получить сотрудники с тремя и более детьми в возрасте до 12 лет, напоминает «Российская газета».
Большинство россиян могут отдыхать 28 дней в году. У госслужащих, педагогов и некоторых других категорий работников отпуск длится дольше.
Дополнительные дни есть у россиян с вредными или опасными условиями труда, а также с ненормированным рабочим днём или у тех, кто трудится в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях. Другие отдельные случаи предусмотрены Трудовым кодексом и федеральными законами. На некоторых предприятиях есть локальные нормативные акты или коллективные договоры, которые предусматривают дополнительные оплачиваемые отпуска.
Неоплачиваемый отпуск могут предоставить по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам. Его продолжительность определяется соглашением между работодателем и сотрудником.
Также отдых без сохранения зарплаты могут взять работающие пенсионеры по возрасту (до 14 дней в году), родители или супруги военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, таможни, противопожарной службы (также до 14 календарных дней), работающие инвалиды (до 60 дней). До пяти календарных дней дают работникам при рождении ребёнка, регистрации брака или смерти близких родственников.
Отпуск без сохранения заработной платы по желанию работника в удобное для него время могут получить работники с двумя и более детьми до 14 лет, а также сотрудники с ребёнком-инвалидом до 18 лет или одинокий родитель, воспитывающий ребёнка до 14 лет.