У некоторых россиян изменились правила отдыха. Минтруд уточнил, кто может уйти в отпуск в любое удобное время

В субботу, 20 марта, в России вступили в силу изменения в Трудовой кодекс, согласно которым работники, имеющие трёх или более детей в возрасте до 18 лет, могут брать ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время до момента, когда младшему ребёнку исполнится 14 лет.



Ранее отпуск в удобное время могли получить сотрудники с тремя и более детьми в возрасте до 12 лет, напоминает «Российская газета».



Большинство россиян могут отдыхать 28 дней в году. У госслужащих, педагогов и некоторых других категорий работников отпуск длится дольше.



Дополнительные дни есть у россиян с вредными или опасными условиями труда, а также с ненормированным рабочим днём или у тех, кто трудится в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях. Другие отдельные случаи предусмотрены Трудовым кодексом и федеральными законами. На некоторых предприятиях есть локальные нормативные акты или коллективные договоры, которые предусматривают дополнительные оплачиваемые отпуска.

Неоплачиваемый отпуск могут предоставить по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам. Его продолжительность определяется соглашением между работодателем и сотрудником.

