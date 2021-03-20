FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: +1
74.14р88.43р
Будущая платная парковка в СПбЧто запрещено до 28 марта«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
2
Печать

В Петербурге у учёного украли икону. Неизвестному приглянулся образ «Покрова Божией Матери»

В Петербурге 70-летний доктор философии заявил в полицию о краже из своей квартиры на Ключевой улице. Учёный после длительного отсутствия заметил, что в его доме недостаёт иконы Богородицы.

Как стало известно «Фонтанке» 20 марта, накануне в дежурную часть главка полиции позвонил житель Калининского района и заявил, что в период с 25 декабря по 19 марта кто-то путём свободного доступа проник в его квартиру на Ключевой и украл икону «Покрова Божией Матери» в деревянном окладе. Размер ценного предмета — 70 на 50 мм. Сумма ущерба пока устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным «Фонтанки», профессор философии в качестве основного места работы назвал НИИ ритмо-резонансных процессов, который создан «во имя мира на Земле и реализации Закона Исполнения Божественной Любви и объединения здравомыслящих СИЛ СВЕТА на планете Земля» (цитата с сайта).

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Modest_5e4ce41f7533b
Не видать теперь ученому открытий.
кто-то страшный
Ученый сил света? Это место работы или диагноз?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний