В Петербурге у учёного украли икону. Неизвестному приглянулся образ «Покрова Божией Матери»

В Петербурге 70-летний доктор философии заявил в полицию о краже из своей квартиры на Ключевой улице. Учёный после длительного отсутствия заметил, что в его доме недостаёт иконы Богородицы.



Как стало известно «Фонтанке» 20 марта, накануне в дежурную часть главка полиции позвонил житель Калининского района и заявил, что в период с 25 декабря по 19 марта кто-то путём свободного доступа проник в его квартиру на Ключевой и украл икону «Покрова Божией Матери» в деревянном окладе. Размер ценного предмета — 70 на 50 мм. Сумма ущерба пока устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



По данным «Фонтанки», профессор философии в качестве основного места работы назвал НИИ ритмо-резонансных процессов, который создан «во имя мира на Земле и реализации Закона Исполнения Божественной Любви и объединения здравомыслящих СИЛ СВЕТА на планете Земля» (цитата с сайта).