Встать и пойти. «Хрустальной» девочке нужна помощь

Требуется курсовое лечение. Не хватает 252 927 руб. «Таких людей, как я, называют «хрустальными» — кости хрупкие, часто ломаются. Я перенесла более 30 переломов. Когда вышла замуж, боялась, что болезнь передастся по наследству. Сын родился здоровым! Уля тоже родилась без переломов, но в восемь месяцев, когда училась вставать на ножки, сломала бедро. Через полгода — другое.

Мы обратились к Наталии Беловой из московской клиники «Глобал Медикал Систем» (GMS Clinic), доктору, которая когда-то лечила меня. Она назначила Уле терапию препаратом памидронат. Дочка окрепла, уверенно ходила и даже бегала. Но из-за активного роста ребёнка плотность костей начала снижаться. В прошлом году правая голень три раза ломалась, последний раз со смещением. Нужна была срочная операция, и врачи установили в берцовую кость телескопический штифт. Первый курс памидроната и операцию нам помог оплатить Русфонд, спасибо всем большое!



Сейчас лечение нужно продолжать, чтобы у дочки была возможность ходить и развиваться как все дети. Но оно платное, а нам не собрать нужную сумму. У мужа небольшая зарплата, я на инвалидности. Помогите нам, пожалуйста!»



Евгения Ставицкая, Санкт-Петербург



Алена Гаврина, педиатр Центра врожденной патологии, клиника «Глобал Медикал Систем» (GMS Clinic, Москва):



«После курсов лечения памидронатом в нашей клинике Уля начала ходить. Но сейчас плотность костей снизилась, пошла череда переломов. После операции важно продолжать лечение и физическую реабилитацию. У Ули есть все шансы встать на ноги и вести образ жизни практически здорового ребенка».

