Встать и пойти. «Хрустальной» девочке нужна помощь

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.
Уля Ставицкая, 3 года.
Несовершенный остеогенез.
Требуется курсовое лечение. Не хватает 252 927 руб.
«Таких людей, как я, называют «хрустальными» — кости хрупкие, часто ломаются. Я перенесла более 30 переломов. Когда вышла замуж, боялась, что болезнь передастся по наследству. Сын родился здоровым! Уля тоже родилась без переломов, но в восемь месяцев, когда училась вставать на ножки, сломала бедро. Через полгода — другое.
Мы обратились к Наталии Беловой из московской клиники «Глобал Медикал Систем» (GMS Clinic), доктору, которая когда-то лечила меня. Она назначила Уле терапию препаратом памидронат. Дочка окрепла, уверенно ходила и даже бегала. Но из-за активного роста ребёнка плотность костей начала снижаться. В прошлом году правая голень три раза ломалась, последний раз со смещением. Нужна была срочная операция, и врачи установили в берцовую кость телескопический штифт. Первый курс памидроната и операцию нам помог оплатить Русфонд, спасибо всем большое!
Сейчас лечение нужно продолжать, чтобы у дочки была возможность ходить и развиваться как все дети. Но оно платное, а нам не собрать нужную сумму. У мужа небольшая зарплата, я на инвалидности. Помогите нам, пожалуйста!»
Евгения Ставицкая, Санкт-Петербург
Алена Гаврина, педиатр Центра врожденной патологии, клиника «Глобал Медикал Систем» (GMS Clinic, Москва):
«После курсов лечения памидронатом в нашей клинике Уля начала ходить. Но сейчас плотность костей снизилась, пошла череда переломов. После операции важно продолжать лечение и физическую реабилитацию. У Ули есть все шансы встать на ноги и вести образ жизни практически здорового ребенка».
Контакты для оказания помощи:
8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС
тел./факс (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru
В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/
Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB
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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда
Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.
Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.
За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.
В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».