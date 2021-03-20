Я себя не в капусте нашла. Как использовать многослойность в одежде и не выглядеть овощем: 8 правил

Фото: Anastasia Gepp/Pixabay.com Поделиться Поделиться







Некоторые бренды в 2021 году продемонстрировали, что понимают многослойность буквально: мол, можно не мелочиться и надевать сразу два предмета верхней одежды. Модные блогеры этот тренд обыгрывают по-своему. Но вряд ли с практической точки зрения в этом есть что-то, кроме желания втюхать потребителю в два раза больше, чем он изначально планировал купить.



Если обсуждать образы для жизни, а не для стильной фоточки, то учитывать надо собственный комфорт, фактуру вещей и сочетание цветов. Ну и не перестараться с объемом: оверсайз, конечно, наше все, но косплеить смешариков лучше все-таки в рамках тематических мероприятий.



Вам фэшн не жмет?

Главное правило — удобство. Это значит, что все вещи должны сидеть достаточно свободно. Если вы втиснете в пальто с узким втачным рукавом объемное худи, а под него — рубашку, руки вряд ли получится согнуть без характерного треска по швам. Вещи для верхнего слоя лучше вообще брать больше на размер, а то и на два. Чтобы избежать эффекта «бурки Чапаева», пальто или тренч выбираем с мягкой, покатой линией плеча — с рукавом реглан или цельнокроеным.



Мам, я потом застегнусь

Одно из правил многослойности — все слои должны быть видны. Именно поэтому модные инфлюенсеры на фотографиях всегда нараспашку: мы должны видеть, как классно они умеют сочетать вещи.



В реальной жизни более чем достаточно, чтобы воротничок блузки и край кардигана или пуловера выглядывали из-под воротника пальто. Бронхит, знаете ли, никто не отменял. Но в любом случае вещи надо подобрать так, чтобы, если вы снимете один из слоев, образ продолжал работать. Тот же пуловер, если вдруг среди бела дня в город нагрянет теплынь, можно набросить прямо поверх тренча. А вечером, когда погода опомнится и ударит заморозками, утеплиться снова.



Не трикотажем единым

Плотность и фактура вещей должны быть разными, иначе получится не модная многослойность, а банальная капуста. Инфлюенсеры сочетают шерстяные пальто с кожаными жакетами и хлопковыми блузами, а под тренчи поддевают куртки из денима и шелковые топы. Контраст фактур делает образ интересным.



Но и из этого правила есть исключения. Например, деним на деним поверх третьего денима — тоже вариант. За разницу отвечают цвета и принт.



Чем сложнее сочетания — тем проще крой

Хитроумные вытачки, многоярусные воланы и сложные конструкторские решения лучше оставить для «сольных выступлений». Чем проще крой и силуэты вещей, тем легче будет их подружить.



От короткого — к длинному

Универсальное правило для начинающих комбинаторов — каждый последующий слой должен перекрывать по длине предыдущий.



В сочетании юбки, водолазки, кардигана и полушубка быть длиннее верхнего слоя дозволено только юбке.



Удлиненная блуза может свисать из-под короткой куртки, но обе вещи должны быть прямого силуэта.



От тонкого — к плотному

Набрасывать на шерстяной свитер шифоновую рубашку — слишком смелое решение. Классика жанра — тонкий и светлый первый слой, на который накладываются вещи более плотной фактуры и более темных цветов. Нарушать правило «от светлого к темному» и использовать черный первый слой — можно. Но тогда остальные вещи подбираем примерно одной цветовой гаммы либо черный низ должен перекликаться с другими элементами образа.



Не больше 4 слоев

А на первых порах даже трех слоев хватит. Неизбежный спутник многослойности — дополнительный объем. Запросто можно перестараться и вместо удачного образа получить текстильный шар. Кто его раздевает, тот слезы проливает. Кстати, шарф, ремень, сумка и крупная бижутерия тоже считаются слоем.



Не больше 3 цветов

Времена, когда самыми стильными считались монохромные образы в бежевых или серых тонах, проходят. Но все равно лучше без повода не вырываться за рамки трех сочетающихся между собой цветов в одном образе. Лишних нюансов не бывает. Если, например, у вас пальто или жакет в тонкую полоску, то под цвет этой полоски подбираем один из слоев. К слову, предмет с принтом по классике должен быть только один. Сочетать принты — отдельное искусство.



Венера Галеева, «Фонтанка.ру»