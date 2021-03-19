FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-8°C/Завтра: +2
74.14р88.43р
Будущая платная парковка в СПбЧто запрещено до 28 марта«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Чемпионкой теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy 2021 впервые станет россиянка

Пятый день женского теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy 2021 завершился триумфальным успехом российских теннисисток. 17 марта из борьбы за титул выбыла последняя иностранная спортсменка. Светлана Кузнецова (Россия, № 39) обыграла Жаклин Кристиан (Румыния, № 160) со счетом 6:7, 6:3, 6:3.

— Мне очень приятно выступать здесь, но я стараюсь думать больше об игре, потому что это тот же стадион, тот же корт, те же линии, — прокомментировала свой успех Кузнецова. — Мне немного не хватило возможностей на тай-брейке, но я чувствовала, что моя игра здесь, мое преимущество все еще при мне, и просто нужно отрегулировать некоторые нюансы. Эта уверенность и позволила мне перегруппироваться и наладить игру.

В остальных трех встречах отношения выясняли исключительно отечественные теннисистки:

Маргарита Гаспарян (Россия, № 126) — Екатерина Александрова (Россия, № 126) — 6:7, 7:5;

Вера Звонарева (Россия, № 145) — Анастасия Гасанова (Россия, № 241) — 6:3, 6:1;

Дарья Касаткина (Россия, № 61) — Вероника Кудерметова (Россия, № 61) — 1:6, 6:1, 6:2.

В полуфиналах, которые пройдут 20 марта, Гаспарян сразится со Звонаревой, а Кузнецова — с Касаткиной.

В первом полуфинале парного разряда определились первые финалистки. Дуэт Надежда Киченок (Украина, № 668)/Ралука Олару (Румыния) обыграл Монику Никулеску (Румыния, № 147) и Лесли Керкхове (Нидерланды, № 180) — 6:1, 7:5.

Женский теннисный турнир St. Petersburg Ladies Trophy 2021 проходит с 13 по 21 марта. Призовой фонд — 565,5 тыс. долларов. В 2019 и 2020 годах победительницей соревнований становилась голландка Кики Бертенс. В этот раз Бертенс отказалась от поездки в Петербург.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний