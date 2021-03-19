Чемпионкой теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy 2021 впервые станет россиянка

Пятый день женского теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy 2021 завершился триумфальным успехом российских теннисисток. 17 марта из борьбы за титул выбыла последняя иностранная спортсменка. Светлана Кузнецова (Россия, № 39) обыграла Жаклин Кристиан (Румыния, № 160) со счетом 6:7, 6:3, 6:3.



— Мне очень приятно выступать здесь, но я стараюсь думать больше об игре, потому что это тот же стадион, тот же корт, те же линии, — прокомментировала свой успех Кузнецова. — Мне немного не хватило возможностей на тай-брейке, но я чувствовала, что моя игра здесь, мое преимущество все еще при мне, и просто нужно отрегулировать некоторые нюансы. Эта уверенность и позволила мне перегруппироваться и наладить игру.

