Меркель: Германия может закупить «Спутник V» без решения Евросоюза

Германия может начать закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» самостоятельно, если Евросоюз откажется делать это централизованно. Об этом 19 марта заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, пишет Deutsche Welle.



Меркель подчеркнула, что для вакцинации, по ее мнению, надо использовать все препараты, прошедшие регистрацию Европейского агентства по лекарственным средствам. Однако если ведомство будет затягивать процедуру, ФРГ может обойтись и без этого.



«Я бы предпочла общеевропейские закупки. Но если до них не дойдет, а все говорит об этом, мы должны будем пойти по этому пути в одиночку. Мы можем это сделать, и мы это сделаем», — подчеркнула канцлер.

