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Премьер-министра Норвегии заподозрили в нарушении коронавирусных ограничений. «Если мне положен штраф, я заплачу его»

В Норвегии полиция проводит расследование в отношении премьер-министра страны Эрны Сулсберг. Как пишет 19 марта Bloomberg, ее подозревают в нарушении коронавирусных ограничений.

Сулсберг устроила праздник по случаю своего шестидесятилетия в ресторане с участием 13 членов семьи, а на следующий день собрала у себя дома уже 14 человек. Полиция обратила внимание на нарушение правила об организации массовых собраний во время пандемии. Премьер-министр уже опубликовала извинения в своем Facebook, уточнив, что не знала, что ограничения распространяются и на членов семьи.

«Если мне положен штраф, значит я заплачу его, как и все остальные. Я прошу прощения за то, что мы с семьёй нарушили антиковидные правила, так не должно быть. Мы должны следовать рекомендациям так же, как я прошу это делать вас», — написала Сулсберг.

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