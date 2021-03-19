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Bloomberg: Список миллиардеров из России пополнит экс-замглавы Минкомсвязи

Бывший заместитель главы Минкомсвязи, экс-гендиректор Yota Денис Свердлов вскоре может попасть в список богатейших людей планеты. Об этом 19 марта пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

Свердлов после ухода из правительства в 2015 году основал стартап Arrival с штаб-квартирой в Великобритании и офисами в США, Германии, Нидерландах, Израиле, России и Люксембурге. Компания разрабатывает технологии для электромобилей. Ее стоимость, по оценке издания, составляет около 15,3 млрд долларов, она выросла вдвое с начала 2020 года.

Arrival планирует выйти на биржу NASDAQ. Для этого она собирается провести слияние с так называемой Special Purpose Acquisition Company (SPAC), специальной технической компанией, которая не имеет собственного бизнеса. Свердлов после завершения сделки будет контролировать капитал в размере 11,7 млрд долларов, подсчитал Bloomberg.

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Комментарии (6)

265015791
Авдолян, Альберт Аликович - о происхождении и учёбе этого компаньона в Вике ничего нет.
Павел Павлов
В эти смутные годы путинской клептократии место в списке Форбс по России равнозначно месту рядом с обнуленным на скамье подсудимых трибунала.
Kot Piter
Забыли написать, что он в неё вложил $450 миллионов.
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