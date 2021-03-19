Bloomberg: Список миллиардеров из России пополнит экс-замглавы Минкомсвязи

Бывший заместитель главы Минкомсвязи, экс-гендиректор Yota Денис Свердлов вскоре может попасть в список богатейших людей планеты. Об этом 19 марта пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.
Свердлов после ухода из правительства в 2015 году основал стартап Arrival с штаб-квартирой в Великобритании и офисами в США, Германии, Нидерландах, Израиле, России и Люксембурге. Компания разрабатывает технологии для электромобилей. Ее стоимость, по оценке издания, составляет около 15,3 млрд долларов, она выросла вдвое с начала 2020 года.
Arrival планирует выйти на биржу NASDAQ. Для этого она собирается провести слияние с так называемой Special Purpose Acquisition Company (SPAC), специальной технической компанией, которая не имеет собственного бизнеса. Свердлов после завершения сделки будет контролировать капитал в размере 11,7 млрд долларов, подсчитал Bloomberg.