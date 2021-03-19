Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, служебный «Хёндай Солярис» и «Тойота» столкнулись на пересечении Лиговского проспекта и Воздухоплавательной улицы в начале девятого вечера. По данным «Яндекса», движение по Ново-Рыбинской улице в сторону Лиговского до сих пор затруднено.
«Видно, что был сильный удар в правый бок машины полиции. Смяло жестко. Две скорые. Пожарные. Одна скорая уезжала, когда проезжали. Вторая машина: сильно разбит нос, тоже справа. Авария серьёзная. Погибших не видела», — рассказывает участница группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» Ирина. Александра пишет, что без пострадавших не обошлось: «Полицейский один без сознания был, очень жестко».
В полицейском главке уточнили, что пострадали трое. Травмы получили два сотрудника и 42-летняя пассажирка «Тойоты». Скорая увезла их в больницу в состоянии средней степени тяжести.
ГУ МВД по Петерургу и области
«По предварительной информации, автомобиль «Тойота» ехал с превышением разрешенной скорости и, встретив на своем пути служебный автомобиль, ехавший с проблесковыми маячками и звуковыми сигналами, не успел среагировать и затормозить. По факту дорожной аварии проводится проверка», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД.