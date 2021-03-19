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На Лиговском проспекте в аварии смяло автомобиль полиции. Пострадали трое

Авария с участием автомобиля полиции произошла в Московском районе Петербурга вечером 19 марта. Госпитализированы двое сотрудников и женщина, которая ехала пассажиркой в другой машине.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, служебный «Хёндай Солярис» и «Тойота» столкнулись на пересечении Лиговского проспекта и Воздухоплавательной улицы в начале девятого вечера. По данным «Яндекса», движение по Ново-Рыбинской улице в сторону Лиговского до сих пор затруднено.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

«Видно, что был сильный удар в правый бок машины полиции. Смяло жестко. Две скорые. Пожарные. Одна скорая уезжала, когда проезжали. Вторая машина: сильно разбит нос, тоже справа. Авария серьёзная. Погибших не видела», — рассказывает участница группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» Ирина. Александра пишет, что без пострадавших не обошлось: «Полицейский один без сознания был, очень жестко».

В полицейском главке уточнили, что пострадали трое. Травмы получили два сотрудника и 42-летняя пассажирка «Тойоты». Скорая увезла их в больницу в состоянии средней степени тяжести.

ГУ МВД по Петерургу и области

«По предварительной информации, автомобиль «Тойота» ехал с превышением разрешенной скорости и, встретив на своем пути служебный автомобиль, ехавший с проблесковыми маячками и звуковыми сигналами, не успел среагировать и затормозить. По факту дорожной аварии проводится проверка», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

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Комментарии (5)

zorkii
Он не быстро ехал, а низко летел, а полицейские должны были убедиться, что их пропускают
AlBerkut
Как и в большинстве случаев у каждого из участников есть своя доля вины.
Вопрос какая.... В %...
Надеюсь, с пассажиркой «Тойоты» все нормально.
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