В Петербурге стали реже отправлять в колонию и чаще наказывать штрафами

Петербургские суды подвели итоги работы за год. Объёмы рассмотренных дел снова нарастили и в сравнении с позапрошлым годом стали реже назначать реальный срок, зато чаще наказывать провинившихся рублём.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов 19 марта, за прошлый год было рассмотрено в общей сложности 1 108 239 дел и материалов. Показатели 2019 года были более чем на 71 тысячу скромнее.
Большая часть относится к гражданскому судопроизводству — таких исков набралось 68,1 тысячи. При этом вдвое выросло количество дел, возникающих из семейных правоотношений: с 3,7 тысячи в 2019 году до 7,4 тысячи в 2020-м.
Уголовных дел за это время поступило чуть более 12 тысяч. В топ-3 без изменений: кражи, наркотики и нарушения правил дорожного движения. Приговор за год услышали 8 761 человек, 33 оправданы. При этом назначать реальное наказание стали реже. Так, если в 2019 году в исправительные колонии направили 3 708 человек, то за прошлый год таких приговоров почти на тысячу меньше.
«Освобождено от наказания 393 лица, а в 2019 только 270. Зато имущество конфисковали у 15 лиц (в 2019 — 8) и назначили штрафов по прекращенным делам на 19 302 600 рублей, что на 9 000 000 рублей больше, чем в 2019», — рассказали в пресс-службе.
В сравнении с показателями 2019 года на 8,4% выросло количество дел об административных правонарушениях. Суды рассмотрели 34 051 материал. Росту могли поспособствовать и новинки прошлого года — статьи о нарушении коронавирусных правил. Так, за год прошедший год в районных судах вынесли немногим менее девяти тысяч решений по ст. 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» и ч.2 ст.6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»).