В Петербурге стали реже отправлять в колонию и чаще наказывать штрафами

Петербургские суды подвели итоги работы за год. Объёмы рассмотренных дел снова нарастили и в сравнении с позапрошлым годом стали реже назначать реальный срок, зато чаще наказывать провинившихся рублём.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов 19 марта, за прошлый год было рассмотрено в общей сложности 1 108 239 дел и материалов. Показатели 2019 года были более чем на 71 тысячу скромнее.

Большая часть относится к гражданскому судопроизводству — таких исков набралось 68,1 тысячи. При этом вдвое выросло количество дел, возникающих из семейных правоотношений: с 3,7 тысячи в 2019 году до 7,4 тысячи в 2020-м.