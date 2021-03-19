Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, информация о возгорании на проспекте Королёва, 61/1, поступила на пульт дежурного в 19:19. По предварительной информации, горят шесть бытовок на общей площади в 90 квадратных метров.
Из-за угрозы распространения огня пожару присвоили ранг 1Бис — первый повышенный из пяти номеров сложности. «Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — уточнили в ведомстве. На месте работают пять расчётов и 23 человека личного состава.
«Рвануло что-то, аж дом подпрыгнул», — делятся наблюдениями подписчики паблика. Читатели «Фонтанки» также пишут, что слышны звуки взрывов строительных патронов.
Строительные вагончики стоят рядом со строящейся школой. Фактический адрес учебного заведения — Шуваловский проспект, 37/2. Оно рассчитано на 550 детей, в том числе для ребят с особенностями развития. В феврале Смольный отчитался, что здание возведено под крышу, завершается устройство кровли и фасадов. Ввод в эксплуатацию намечен на июнь этого года.