FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-6°C/Завтра: -4
74.14р88.43р
Будущая платная парковка в СПбЧто запрещено до 28 марта«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
5
Печать

«Рвануло что-то, аж дом подпрыгнул». На Королёва по повышенному номеру тушат пожар рядом с недостроенной школой

Строительные вагончики загорелись в Приморском районе Петербурга вечером 19 марта. Фотографии и видео публикуют в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, информация о возгорании на проспекте Королёва, 61/1, поступила на пульт дежурного в 19:19. По предварительной информации, горят шесть бытовок на общей площади в 90 квадратных метров.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Из-за угрозы распространения огня пожару присвоили ранг 1Бис — первый повышенный из пяти номеров сложности. «Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — уточнили в ведомстве. На месте работают пять расчётов и 23 человека личного состава.

Фото: Читатель «Фонтанки» Даниил
ПоделитьсяПоделиться

«Рвануло что-то, аж дом подпрыгнул», — делятся наблюдениями подписчики паблика. Читатели «Фонтанки» также пишут, что слышны звуки взрывов строительных патронов.

Строительные вагончики стоят рядом со строящейся школой. Фактический адрес учебного заведения — Шуваловский проспект, 37/2. Оно рассчитано на 550 детей, в том числе для ребят с особенностями развития. В феврале Смольный отчитался, что здание возведено под крышу, завершается устройство кровли и фасадов. Ввод в эксплуатацию намечен на июнь этого года.

Фото: Читатель «Фонтанки» Даниил
© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

Blablabla
Нигматулло плов готовил...
OdinokiyDupri
Вечная стройка там.
С 2005 года колупаются, к 2010 первые очереди запустили Юбилейного квартала, без дороги и без тротуаров, кое как открыли дорогу в 2016 без транспорта, в 2018 запустили транспорт, а вокруг те же недострои и грязь.
264248501
На данный момент пожар почти потух, дым намного слабже идёт.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний