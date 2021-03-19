БДТ, уходящий на ремонт, разрабатывает проект передвижного театра. Конструкция может быть надувной

В ходе заседания попечительского совета Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова 19 марта его художественный руководитель Андрей Могучий рассказал о разработке проекта передвижной сцены театра. Как сообщила пресс-служба Смольного в телеграм-канале «Управление информации», у режиссера есть необычная идея — «модульная надувная конструкция, внутри которой можно разместить полноценную театральную сцену со зрительским залом на 500 мест».
Передвижная конструкция позволила бы театру, основная сцена которого с 1 апреля уходит на ремонт сроком на полгода, гастролировать за пределами Петербурга и даже России. «Мы уже предложили эту идею Министерству культуры», — цитирует телеграм-канал Андрея Могучего.
В самом театре не смогли поделиться конкретикой по поводу названного проекта, сославшись на отсутствие информации.
Напомним, ранее стало известно, что после закрытия театра на ремонт, его артисты продолжат играть на сцене Каменноостровского театра (вторая сцена БДТ), а также «в гостях» — на площадках Александринского театра, МДТ, ТЮЗа и «Балтийского дома».