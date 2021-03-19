БДТ, уходящий на ремонт, разрабатывает проект передвижного театра. Конструкция может быть надувной

В ходе заседания попечительского совета Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова 19 марта его художественный руководитель Андрей Могучий рассказал о разработке проекта передвижной сцены театра. Как сообщила пресс-служба Смольного в телеграм-канале «Управление информации», у режиссера есть необычная идея — «модульная надувная конструкция, внутри которой можно разместить полноценную театральную сцену со зрительским залом на 500 мест».



Передвижная конструкция позволила бы театру, основная сцена которого с 1 апреля уходит на ремонт сроком на полгода, гастролировать за пределами Петербурга и даже России. «Мы уже предложили эту идею Министерству культуры», — цитирует телеграм-канал Андрея Могучего.

