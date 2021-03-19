Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, о краже в торговом комплексе на улице Типанова 27/39, полицейским сообщили незадолго до двух часов дня. Без денег остался 62-летний мужчина, он уже написал заявление, указав, что пропали 150 тысяч рублей.



«По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Сотрудниками полиции приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников», — уточнили в полицейском главке.