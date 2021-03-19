Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, о краже в торговом комплексе на улице Типанова 27/39, полицейским сообщили незадолго до двух часов дня. Без денег остался 62-летний мужчина, он уже написал заявление, указав, что пропали 150 тысяч рублей.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Сотрудниками полиции приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников», — уточнили в полицейском главке.
Случившееся зафиксировала камера видеонаблюдения. Судя по записи, за тем, как мужчина в возрасте снимал наличность, следили двое. В какой-то момент он развернулся к женщине у соседнего банкомата и вместе с ней нагнулся поднять что-то с пола. Преступники не теряли времени зря, и один из них тут же выхватил пачку денег.