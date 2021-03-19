«На 50% смертоноснее». В Швейцарии заявили об опасности новых штаммов коронавируса

Исследования ученых в Швейцарии показали, что новые штаммы COVID-19, в том числе британский, оказались более смертельными, чем оригинальный вирус, заявил 19 марта федеральный советник по внутренним делам, ответственный за здравоохранение Ален Берсе.
«Мы долгое время думали и заявляли, что новые варианты более заразные, но не приводят к росту смертности. И у нас сейчас есть большое количество опубликованных исследований высокого качества, которые показывают иное. Они показывают, что смертность от британского штамма выше на 50%», — цитирует Берсе РИА Новости.
По данным Федерального совета, основной причиной ухудшения ситуации в Швейцарии является британский штамм: этот вариант вируса сейчас составляет 80% случаев заражения в Швейцарии, пишет со ссылкой на Берсета Watson.
Накануне глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил о том, что британский штамм COVID-19 стал преобладающим вариантом вируса в странах Европы.