«На 50% смертоноснее». В Швейцарии заявили об опасности новых штаммов коронавируса

Исследования ученых в Швейцарии показали, что новые штаммы COVID-19, в том числе британский, оказались более смертельными, чем оригинальный вирус, заявил 19 марта федеральный советник по внутренним делам, ответственный за здравоохранение Ален Берсе.

«Мы долгое время думали и заявляли, что новые варианты более заразные, но не приводят к росту смертности. И у нас сейчас есть большое количество опубликованных исследований высокого качества, которые показывают иное. Они показывают, что смертность от британского штамма выше на 50%», — цитирует Берсе РИА Новости.