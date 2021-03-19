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«На 50% смертоноснее». В Швейцарии заявили об опасности новых штаммов коронавируса

Исследования ученых в Швейцарии показали, что новые штаммы COVID-19, в том числе британский, оказались более смертельными, чем оригинальный вирус, заявил 19 марта федеральный советник по внутренним делам, ответственный за здравоохранение Ален Берсе.

«Мы долгое время думали и заявляли, что новые варианты более заразные, но не приводят к росту смертности. И у нас сейчас есть большое количество опубликованных исследований высокого качества, которые показывают иное. Они показывают, что смертность от британского штамма выше на 50%», — цитирует Берсе РИА Новости.

По данным Федерального совета, основной причиной ухудшения ситуации в Швейцарии является британский штамм: этот вариант вируса сейчас составляет 80% случаев заражения в Швейцарии, пишет со ссылкой на Берсета Watson.

Накануне глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил о том, что британский штамм COVID-19 стал преобладающим вариантом вируса в странах Европы.

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Комментарии (3)

Агроном аэродрома
А когда пришли волки, мальчику уже никто не поверил... :)))
Sinko61
У фармы наметились убытки - надо стращать усерднее. А впрочем, можно проверить на господах потаниных, вексельбергах, усмановых и всяких чубайсах - они, кажется, частые гости именно в Швейцарии? Если на них эта статистика сработает - можно опасаться))
michailPotapov
уже сказки не канают по 10 разу.
надо было сразу стадо чипировать
поздно уже.
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