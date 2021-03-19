Туристический сезон в Петербурге откроют речным карнавалом. Компанию прогулочным судам составят ледоколы, буксиры и дроны

В 2021 году в Петербурге впервые пройдет карнавал на реках и каналах. Он даст старт летнему туристическому сезону и пройдет в мае или июне, следует из технического задания на сайте госзакупок, опубликованного 19 марта.



В карнавальном шествии по рекам и каналам, которое продлится два часа, примут участие не менее 20 экскурсионно-прогулочных судов «Мойка», «Фонтанка», «ПС» или аналогичного класса. Их украсят в соответствии с тематикой карнавала, а на палубе будут выступать музыкальные или танцевальные коллективы.