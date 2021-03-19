Туристический сезон в Петербурге откроют речным карнавалом. Компанию прогулочным судам составят ледоколы, буксиры и дроны

В 2021 году в Петербурге впервые пройдет карнавал на реках и каналах. Он даст старт летнему туристическому сезону и пройдет в мае или июне, следует из технического задания на сайте госзакупок, опубликованного 19 марта.
В карнавальном шествии по рекам и каналам, которое продлится два часа, примут участие не менее 20 экскурсионно-прогулочных судов «Мойка», «Фонтанка», «ПС» или аналогичного класса. Их украсят в соответствии с тематикой карнавала, а на палубе будут выступать музыкальные или танцевальные коллективы.
Также в программу мероприятий войдут фестиваль ледоколов, шоу «Танец буксиров», водное шоу с участием маломерных судов, гидроциклов и гидрореактивных аппаратов. Наконец, в небо поднимутся не менее 500 дронов, которые покажут 10-минутное шоу.
На его организацию мероприятий город готов потратить 32,2 млн рублей. Заявки принимаются до 12 апреля.