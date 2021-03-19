Дочка «Ростеха» стала дистрибьютором «Спутника V» вместо одной из структур Сбербанка

«В качестве поставщика вакцин в рамках массовой вакцинации от COVID-19 выступает компания «Нацимбио», которая имеет большой опыт поставок вакцин в рамках национального календаря прививок», — рассказали ФВ в министерстве. Другой источник издания уточнил, что полномочия «Нацимбио» по поставке вакцин продлятся несколько месяцев. Ранее логистикой вакцины занималась дочерняя компания Сбербанка — «Иммунотехнологии».

Поставки первой российской вакцины от коронавируса «Спутник V» будет осуществлять дочерняя компания госкорпорации «Ростех» — «Нацимбио». Об этом 19 марта со ссылкой на пресс-службу Минздрава сообщил «Фармацевтический вестник» (ФВ).

Также издание пишет, что распоряжение о выделении средств на закупку вакцины в размере 1 млрд рублей должны были подготовить к концу февраля.



Кроме того, в эти же сроки, уточняет ФВ, Минздрав снизил предельную цену производителя на вакцину «Спутник V» в 2,2 раза — с 1 942 до 866,81 рубля за дозу.



Издание напоминает, что на совещании в правительстве в конце января заместитель министра финансов Павел Кадочников сообщил, что в период с марта по май 2021 года правительство намерено закупить у НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи 33,5 — 35 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции на средства из резервного фонда. Напомним, что Центр Гамалеи является разработчиком «Спутника V» и размещает заказы на производство вакцины среди российских предприятий, в том числе — петербургской компании Biocad.

