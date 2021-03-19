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Telegram запустил голосовые чаты, повторяющие принцип работы комнат в Clubhouse

Голосовые чаты в мессенджере Telegram стали доступны не только в группах, но и в каналах с неограниченным количеством слушателей, которые могут поднимать руку для участия в обсуждении. Об этом 19 марта сообщается на официальном сайте мессенджера.

«Я горжусь, что мы смогли реализовать новую версию Telegram всего через 3 недели после нашего предыдущего крупного обновления. Более того, это произошло без ущерба для качества новых функций.<..> Обновление уже несколько часов одобрено Apple и Google. Из-за технических проблем Apple пользователям iOS, возможно, придется подождать еще пару часов, прежде чем появится новая версия. Пользователи всех других платформ уже могут пользоваться голосовыми чатами 2.0 и другими функциями», — написал основатель мессенджера Павел Дуров в своём Telegram-канале.

Из публикации следует, что голосовые чаты, к которым спикеры могут подключаться от имени своих каналов, можно сохранять в виде подкастов. Также в списке участников беседы отображаются и их биографии. Конкретно эти функции в Clubhouse отсутствуют.

«Голосовые чаты в каналах и публичных группах не имеют ограничения на количество участников. Беседы в прямом эфире могут одновременно слушать миллионы людей — благодаря этому каждый канал Telegram теперь может стать полноценной радиостанцией», — сообщила компания.

Чтобы создать голосовой чат, следует из инструкции, нужно перейти в профиль любого канала или группы, где вы администратор, выйти в настройки (нажать на троеточие) и нажать на кнопку «Начать голосовой чат».

Telegram запустил голосовые чаты в группах в декабре 2020 года и позиционировал их как виртуальный офис или площадку для неформальных разговоров. Обновление соцсети произошло на фоне роста популярности Clubhouse.

Clubhouse, который дал пользователям возможность свободно попадать в комнаты и слушать там разных спикеров, был создан весной 2020 года и начал набирать популярность, когда на соцсеть обратили внимание знаменитости, в частности глава Tesla Илон Маск, а также актеры Джаред Лето и Кевин Харт. Clubhouse остаётся закрытой сетью, регистрация в которой возможна только после получения «инвайта» — специального приглашения. К тому же пока сервис доступен только на операционной системе iOS.

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Комментарии (2)

Мойше
Нет, Чайковский это паллиатив, да еще неправильной ориентации.
Только "Вставай, страна огромная!", чтобы срали вороги от страха перед могучей силушкой русской.
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