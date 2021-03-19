Бывшая звезда фильмов для взрослых немного изменила классический рецепт. В частности, она обжарила мясо перед приготовлением бульона, в уже готовый суп добавила кориандр.

В ролике Саша Грей прямо говорит, что борщ создан на Украине, но получил распространение во многих странах, в том числе России, Польше и Литве.

Бывшая актриса фильмов категории «18+» Саша Грей приготовила борщ на своем YouTube-канале. И все бы ничего, но картинка из анонса на фоне Московского Кремля сильно обидела ее подписчиков из Украины.

Российские пользователи встретили видео с восторгом.

«Скажи мне 10 лет назад, что я буду сидеть на ютубе и смотреть, как Саша Грей готовит борщ...», — написал один из них.

Однако украинских пользователей возмутил тот факт, что в качестве анонса ролика в своем фейсбуке Саша использовала свою фотографию в виде девочки с шоколадки «Алёнка» на фоне Кремля. Почему-то они решили, что таким образом бывшая актриса позиционирует борщ как русское блюдо.

«Саша, ты молодец, но борщ — это украинское блюдо», — написал один пользователь.

«Если не ошибаюсь, вы были в Киеве в 2013 году. Помните, что борщ — это украинское национальное блюдо, а не русское. Прям как Крым», — напомнил другой.

«Позор тебе, Саша. Борщ — это украинская кухня, а не российская», — добавил третий.

В декабре 2020 года Министерство культуры Украины обратилось в ЮНЕСКО с требованием закрепить за борщом статус украинского культурного наследия. По мнению руководителя ведомства Александра Ткаченко, это должно поставить точку в спорах о происхождении блюда.