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Саша Грей сняла ролик про борщ и анонсировала его картинкой на фоне Московского Кремля. Украинские подписчики не оценили

Бывшая актриса фильмов категории «18+» Саша Грей приготовила борщ на своем YouTube-канале. И все бы ничего, но картинка из анонса на фоне Московского Кремля сильно обидела ее подписчиков из Украины.

В ролике Саша Грей прямо говорит, что борщ создан на Украине, но получил распространение во многих странах, в том числе России, Польше и Литве.

Бывшая звезда фильмов для взрослых немного изменила классический рецепт. В частности, она обжарила мясо перед приготовлением бульона, в уже готовый суп добавила кориандр.

Российские пользователи встретили видео с восторгом.

«Скажи мне 10 лет назад, что я буду сидеть на ютубе и смотреть, как Саша Грей готовит борщ...», — написал один из них.

Однако украинских пользователей возмутил тот факт, что в качестве анонса ролика в своем фейсбуке Саша использовала свою фотографию в виде девочки с шоколадки «Алёнка» на фоне Кремля. Почему-то они решили, что таким образом бывшая актриса позиционирует борщ как русское блюдо.

«Саша, ты молодец, но борщ — это украинское блюдо», — написал один пользователь.

«Если не ошибаюсь, вы были в Киеве в 2013 году. Помните, что борщ — это украинское национальное блюдо, а не русское. Прям как Крым», — напомнил другой.

«Позор тебе, Саша. Борщ — это украинская кухня, а не российская», — добавил третий.

В декабре 2020 года Министерство культуры Украины обратилось в ЮНЕСКО с требованием закрепить за борщом статус украинского культурного наследия. По мнению руководителя ведомства Александра Ткаченко, это должно поставить точку в спорах о происхождении блюда.

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Комментарии (12)

Avs7153
"Я знаю, есть ещё семейки,
Где наше хают и бранят,
Где с умилением глядят
На зарубежные наклейки,
А сало - русское едят!"

(С) Сергей Михалков (папа Никитки)
f0ntan
Борщ за рубежом считают русским. С учетом того, что русскими за рубежом называют всех с постсоветского пространства. Возьмем фамилии "русских" из голливудских фильмов: Шварц в "Красной жаре" играл Ивана Данко. Очень "русская" фамилия! Заканчивается на -ко. Ровно через 20 лет снимают "железный человек -2". Там "русский" Антон Ванко. Опять на -ко! Я бы сказал, что фамилии "русских" гадов в голливудских фильмах хохлятские! А американцы всех с постсоветского пространства называют русскими. А хохлы еще хотят, чтобы борщи признавали хохлятскими
W Bons
борщ от С Грей не пробовал , Zazel с С Грей смотрел , добротный фильмец
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